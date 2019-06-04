У зіткненні маршруток постраждали 26 людей, троє – в реанімації

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Вівторок, 4 червня 2019, 12:37

У зіткненні маршрутних таксі у місті Боярка на Київщині постраждало 26 людей, троє з них – у тяжкому стані.

Про це інформує відділ комунікації поліції в Київській області.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася близько 10 години ранку у місті Боярка на перехресті вулиць Незалежності та Богдана Хмельницького.

 

За попередніми даними, спочатку сталося зіткнення маршрутного автобусу "Мерседес", який продовжуючи рух по другорядній дорозі "зачепив" автомобіль "Шкода". Після чого автотранспорт занесло на головну дорогу, де сталося зіткнення з маршрутним автобусом "Богдан". 

За попередніми даними, в результаті ДТП 26 людей отримали травми різного ступеню тяжкості, їх шпиталізовано.  Троє з них у тяжкому стані і знаходяться в реанімаційному відділенні.

 

Водія автобусу "Мерседес" затримали правоохоронці.

Маршрутний автобус "Мерседес" вилучили і помістили на майданчик тимчасово тримання.

За цим фактом працівники Слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення підозри водієві та обрання йому міри запобіжного заходу.

Триває слідство

Українська правда

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Теми: ДТП Київська область


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