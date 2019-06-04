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У Путіна прокоментували повернення Кучми у мінські переговори

Вівторок, 4 червня 2019, 12:48
У Путіна прокоментували повернення Кучми у мінські переговори

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що другий президент України Леонід Кучма досвідчений політик, але успіхи переговорного процесу щодо Донбасу в Тристоронньої контактній групі в Мінську залежать від Володимира Зеленського.

Про це він сказав журналістам у вівторок, передає російський "Інтерфакс".

"Кучма дуже авторитетний, досвідчений діяч, який добре розбирається в проблематиці, але дуже важлива концептуальна позиція глави держави", - сказав Пєсков.

Крім того, як повідомляє ТАСС, прес-секретар Володимира Путіна заявив, що поки немає конкретної дати проведення саміту "нормандської четвірки", оскільки перед зустріччю українська сторона повинна виконати "домашню роботу".

Він уточнив, що офіційний Київ поки знаходиться в стадії формування команди і "формулювання своїх позицій".

Нагадаємо:

  • 3 червня президент Володимир Зеленський повернув в переговори Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.
  • Другий президент України Леонід Кучма погодився з пропозицією чинного президента Володимира Зеленського очолити Тристоронню контактну групу, повідомивши, що раніше "працював в якості весільного генерала", а тепер буде "приймати рішення".
  • Другий президент України Леонід Кучма представляв Київ у Тристоронній контактній групі у 2014-2018 роках.
  • В кінці вересня 2018 року Кучма заявив про намір завершити роботу в ТКГ.
  • 22 листопада стало відомо, що президент Петро Порошенко призначив Євгена Марчука представником України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.
  • 19 травня 2019 року Марчук повідомив про припинення своєї діяльності у Мінському процесі.
  • 24 травня президент Володимир Зеленський провів першу зустріч із представниками української гуманітарної групи ТКГ у Мінську. Його поінформували про роботу гуманітарної групи, деталі перемовин, позиції, які відстоювали, прізвища і списки заручників і зниклих, іншу проблематику.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінКучмаМінські угоди
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