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Синоптики обіцяють грозову спеку

Вівторок, 4 червня 2019, 12:56

Найближчої доби в Україні збережеться тепла погода з короткочасними дощами, інтенсивність яких буде різною – від невеликих до значних.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У більшості областей будуть короткочасні дощі, грози, вдень в окремих пунктах (крім півночі та сходу) град і шквали 15-20 м/с, в центральних і південних областях місцями значні дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 23-28°, на півдні та сході країни до 31°.

У Києві в среду – місцями короткочасний дощ, вдень можлива гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 5 червня найвища температура вдень була +30,8 в 1910 році, найнижча вночі +2,4 в 1930 році.

 
5-го червня Україна залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи
facebook наталки діденко

6 червня в більшості областей очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах (крім півночі та сходу) град і шквали 15-20 м/с. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 25-31°, у західних областях 23-28°.

У Києві в четвер – короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

4 червня на 9 годину температура води в Чорному і Азовському морях була 21-25°; в Дніпрі біля Києва 22°.

Теми: погода
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