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Україна пояснила у Гаазі, як РФ порушила конвенцію про фінансування тероризму

Вівторок, 4 червня 2019, 12:58

Професор Жан-Марк Тувенен, який представляє Україну на слуханнях у Міжнародному суді ООН в Гаазі, пояснив, про що саме йдеться, коли Україна заявляє про порушення Росією як державою своїх зобов’язань за Конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Про це повідомила агент України у справі проти Росії, заступниця глави МЗС Олена Зеркаль.

У своєму виступі на відкритих слуханнях Тувенен наголосив, що попри прохання України Росія не забезпечила розслідування фактів щодо осіб, які були або є підозрюванимиі в участі у фінансуванні тероризму в Україні. Росія також не порушила кримінальних справ щодо цих осіб.

Росія звинувачується у порушенні частини першої статті 12 Конвенції щодо зобов'язання сторін надавати один одному найширшу взаємну правову допомогу. Україна просила допомоги Росії відповідно до цієї статті, проте марно.

Також Росія звинувачується в серйозному порушенні її зобов'язань за статтею 18 Конвенції щодо співпраці з Україною у запобіганні фінансуванню тероризму, адже вона не вжила всіх можливих заходів з цією метою.

"Це є зловживаннями перед судом: бездіяльність, пасивність, недомовки, затягування справи, відсутність співпраці; в цілому поведінка є явним порушенням зобов'язань Росії за Конвенцією", - заявив представник України в суді.

Нагадаємо:

  • Міжнародний суд ООН 3 червня почав розгляд справи щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
  • Публічні слухання проходять у Гаазі з понеділка по п'ятницю. Слухання присвячені попереднім запереченням, висунутим Російською Федерацією.
  • Раніше Зеркаль заявляла, що подані Росією заперечення РФ у справі за позовом України до Міжнародного суду ООН спрямовані на те, щоб заплутати і перекрутити справу.

Європейська правда

Теми: РосіяУкраїнатероризмМЗС
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