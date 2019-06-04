Європейська народна партія прийняла партію Садового, Народний фронт та Солідарність - на паузі

Європейська народна партія (ЄНП) ухвалила рішення про надання статусі спостерігача українській партії "Самопоміч", а за виконання низки умов може надати той самий статус для "Європейської солідарності" Петра Порошенка (раніше БПП) та "Народного фронту".

Про "Європейській правді" повідомили у прес-службі ЄНП.

Заявки трьох українських партій на входження до родини партій ЄНП розглядалися разом на засіданні політичної асамблеї, що відбулася у вівторок у Брюсселі. За його підсумками ЄНП задовольнила у повному обсязі одну із заявок.

"Політична асамблея прийняла Об'єднання Самопоміч як свого члена-спостерігача", - йдеться у офіційному повідомленні.

Щодо інших партій, як йдеться у повідомленні, рішення не є остаточним. "Члени Політичної асамблеї також домовилися, що після виборів, які наближаються, статус спостерігача буде наданий також "Європейській солідарності" та "Народному фронту". Їхнє членство набуде чинності за двох умов - продовження співпраці (із ЄНП) в рамках антикорупційної стратегії та підтвердження статусу життєздатної політичної сили", - підкреслити у партії.

У коментарі "Європейській правді" там пояснили, що остаточну оцінку того, чи виконані дані вимоги, має дати керівництво партії, політасамблея не буде розглядати цей запит повторно.

Раніше народний депутат Володимир Ар’єв повідомив, що рішення щодо "Європейської солідарності" набуде чинності у вересні, адже партія лише щойно змінила назву (колишня назва – Блок Петра Порошенка "Солідарність"). У Брюсселі цю деталь не підтверджують.

Європейська народна партія залишилася найбільш чисельною групою в Європарламенті після нещодавніх виборів.

До цієї групи належать, наприклад, канцлер Німеччини Ангели Меркель та президент Європейської ради Дональд Туск.

Європейська правда