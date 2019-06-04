Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Європейська народна партія прийняла партію Садового, Народний фронт та Солідарність - на паузі

Вівторок, 4 червня 2019, 14:03

Європейська народна партія (ЄНП) ухвалила рішення про надання статусі спостерігача українській партії "Самопоміч", а за виконання низки умов може надати той самий статус для "Європейської солідарності" Петра Порошенка (раніше БПП) та "Народного фронту".

Про "Європейській правді" повідомили у прес-службі ЄНП.

Заявки трьох українських партій на входження до родини партій ЄНП розглядалися разом на засіданні політичної асамблеї, що відбулася у вівторок у Брюсселі. За його підсумками  ЄНП задовольнила у повному обсязі одну із заявок.

"Політична асамблея прийняла Об'єднання Самопоміч як свого члена-спостерігача", - йдеться у офіційному повідомленні.

Щодо інших партій, як йдеться у повідомленні, рішення не є остаточним. "Члени Політичної асамблеї також домовилися, що після виборів, які наближаються, статус спостерігача буде наданий також "Європейській солідарності" та "Народному фронту".  Їхнє членство набуде чинності за двох умов - продовження співпраці (із ЄНП) в рамках антикорупційної стратегії та підтвердження статусу життєздатної політичної сили", - підкреслити у партії.

У коментарі "Європейській правді" там пояснили, що остаточну оцінку того, чи виконані дані вимоги, має дати керівництво партії, політасамблея не буде розглядати цей запит повторно.

Раніше народний депутат Володимир Ар’єв повідомив, що рішення щодо "Європейської солідарності" набуде чинності у вересні, адже партія лише щойно змінила назву (колишня назва – Блок Петра Порошенка "Солідарність"). У Брюсселі цю деталь не підтверджують.

Європейська народна партія залишилася найбільш чисельною групою в Європарламенті після нещодавніх виборів.

До цієї групи належать, наприклад, канцлер Німеччини Ангели Меркель та президент Європейської ради Дональд Туск.

Європейська правда

Теми: ЄСПорошенкоСадовийЄвропарламент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
ЄС
Лідери ЄС і Латинської Америки обговорять війну в Україні
У Європі розглядають можливість санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ
Інформацію про колаборантів, які втекли в ЄС, почали вносити в базу Інтерполу
Останні новини
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
Усі новини...
Реклама: