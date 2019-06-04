Під Києвом через масштабну пожежу міряють рівень забрудненості повітря
Через пожежу на птахофабриці у Василькові в 30 км від Києва мобільна лабораторія Київської служби порятунку вимірює частку продуктів горіння в повітрі на Кільцевій столиці.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Також зазначається, що комунальна служба має стаціонарні пости контролю повітря, які цілодобово відслідковують рівень забрудненості повітря.
Пожежа поширилася на півтора гектари території фабрики.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, о 14.25 пожежу ліквідовано.
Нагадаємо:
- 4 червня опівдні до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про загорання на птахофабриці "Ясенсвіт".
- До гасіння залучили 50 пожежників особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.
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