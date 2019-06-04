Під Києвом через масштабну пожежу міряють рівень забрудненості повітря

Через пожежу на птахофабриці у Василькові в 30 км від Києва мобільна лабораторія Київської служби порятунку вимірює частку продуктів горіння в повітрі на Кільцевій столиці.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Також зазначається, що комунальна служба має стаціонарні пости контролю повітря, які цілодобово відслідковують рівень забрудненості повітря.

КМДА

Пожежа поширилася на півтора гектари території фабрики.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, о 14.25 пожежу ліквідовано.

ДСНС

Нагадаємо: