Поліцейський з братом хуліганили і стріляли в киянина - ДБР

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Вівторок, 4 червня 2019, 15:41

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Департаменту карного розшуку Нацполіції, який разом з братом з хуліганських мотивів травмував із пістолета мешканця Києва.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що подія сталася ще 6 квітня цього року у Дарницькому районі Києва.

Зокрема, мова йде про інцидент за участі водія квадроцикла.

 
фото ДБР

За даними слідства, співробітник поліції зі своїм братом, знаходячись на відпочинку на столичному масиві Осокорки "з хуліганських мотивів, що супроводжувались особливою зухвалістю", травмували чоловіка.

 
фото ДБР

"Із застосуванням пістолету для відстрілу патронів, споряджених еластичними снарядами травматичної (несмертельної) дії, вчинили хуліганські дії, які виразились у нанесенні тілесних ушкоджень водію квадроцикла", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі обом оголошено про підозру.

У ДБР додають, що у разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо:

  • Раніше Голосіївський суд Києва арештував на 2 місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.
  • 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.

Українська правда

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Теми: ДБР поліція


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