Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліцейський з братом хуліганили і стріляли в киянина - ДБР

Вівторок, 4 червня 2019, 15:41

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Департаменту карного розшуку Нацполіції, який разом з братом з хуліганських мотивів травмував із пістолета мешканця Києва.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що подія сталася ще 6 квітня цього року у Дарницькому районі Києва.

Зокрема, мова йде про інцидент за участі водія квадроцикла.

 
фото ДБР

За даними слідства, співробітник поліції зі своїм братом, знаходячись на відпочинку на столичному масиві Осокорки "з хуліганських мотивів, що супроводжувались особливою зухвалістю", травмували чоловіка.

 
фото ДБР

"Із застосуванням пістолету для відстрілу патронів, споряджених еластичними снарядами травматичної (несмертельної) дії, вчинили хуліганські дії, які виразились у нанесенні тілесних ушкоджень водію квадроцикла", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі обом оголошено про підозру.

У ДБР додають, що у разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо:

  • Раніше Голосіївський суд Києва арештував на 2 місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.
  • 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.

Українська правда
Теми: ДБРполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
ДБР
Позбавленому депутатства Арістову вручили підозру після скандалу з Мальдівами
Зрадники Феміди: хто з українських суддів перейшов на бік ворога
ДБР вручило 21 підозру через порушення у роботі військкоматів та ВЛК – Міноборони
Останні новини
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
Усі новини...
Реклама: