Поліцейський з братом хуліганили і стріляли в киянина - ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Департаменту карного розшуку Нацполіції, який разом з братом з хуліганських мотивів травмував із пістолета мешканця Києва.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що подія сталася ще 6 квітня цього року у Дарницькому районі Києва.

Зокрема, мова йде про інцидент за участі водія квадроцикла.

фото ДБР

За даними слідства, співробітник поліції зі своїм братом, знаходячись на відпочинку на столичному масиві Осокорки "з хуліганських мотивів, що супроводжувались особливою зухвалістю", травмували чоловіка.

фото ДБР

"Із застосуванням пістолету для відстрілу патронів, споряджених еластичними снарядами травматичної (несмертельної) дії, вчинили хуліганські дії, які виразились у нанесенні тілесних ушкоджень водію квадроцикла", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі обом оголошено про підозру.

У ДБР додають, що у разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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