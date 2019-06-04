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Зеленський розповів, з чого почне діалог з євролідерами

Вівторок, 4 червня 2019, 16:08

Президент Володимир Зеленський прибув з міжнародним візитом до Брюсселя і на першій же зустрічі обговорить з європейськими лідерами, як разом з Україною "дотиснути Росію".

Про це він повідомив 4 червня у Facebook.

"Мої розмови з лідерами Європи почнуться сьогодні з питання – як ми разом будемо тиснути на агресора? Як ми примушуватимемо його до миру?", - написав президент.

За його словами, хоч він у Брюсселі й попереду у нього низка зустрічей на найвищому рівні, з голови не йде 5-річний Кирило, у вбивстві якого підозрюють двох правоохоронців.

"За даними моніторингової місії ООН, на 1 червня цього року на Донбасі втратили життя 147 маленьких українців. 98 хлопчиків. 49 дівчат. Поранено 363 дитини. Близько 200 тисяч дітей є внутрішньо переміщеними особами. Статус жертв війни отримали майже 23 тисячі дітей", - написав Зеленський.

Він також додав, що в Міжнародний день безневинних дітей, користуючись нагодою, іще раз нагадає європейським друзям ці жахливі цифри й закличе Росію припинити війну.

Нагадаємо: 

  • 4-5 червня президент Зеленський здійснює першу офіційну закордонну поїздку в Брюссель.
  • Він планує зустрітися з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, головою Євроради Дональдом Туском та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
  • Ймовірно, міжнародні журналісти не матимуть змоги поставити українському президенту питань.
  • У червні Зеленський також планує відвідати Берлін.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЄСЄвропа
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