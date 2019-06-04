ЦВК зареєструвала ще 11 кандидатів на вибори в Раду, тепер їх 32

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 11 кандидатів на позачергових парламентських виборах в одномандатних округах.

Про це повідомила громадянська мережа "ОПОРА" у Facebook.

Усі кандидати самовисуванці.

З Київської області - Філімоненко Всеволод (виборчий округ №211), Леденьова Анна (виборчий округ №214, самовисування).

З Полтавщини - Бублик Юрій (виборчий округ №145), Лінчевський Ігор (виборчий округ №148).

З Одеської області - Червачов Сергій (виборчий округ №140).

З Луганської - Василець Олеся (виборчий округ №114), з Донецької - Аксьонов Андрій (виборчий округ №50), Чанов Дмитро (виборчий округ №51), Іванова-Ємельяненко Наталія (виборчий округ №60), з Дніпровської - Грижук Валентин і Товкун Альона (виборчий округ №37).

Зазначається, що станом на сьогодні зареєстровано 32 кандидати.

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