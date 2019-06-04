Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Бойовики били з заборонених мінометів біля Авдіївки, поранено бійця

Вівторок, 4 червня 2019, 19:25

У вівторок окупанти тричі порушили режим припинення вогню, при цьому один раз – із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр операції Об’єднаних сил.

За його даними, також збройні формування РФ вели вогонь по позиціях українських підрозділів зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Зокрема, поблизу міста Авдіївка, з напрямку населеного пункту Спартак – ворог бив з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі Опитного, з напрямку того ж Спартака, бойовики стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.

З напрямку населеного пункту Садовий окупанти вели вогонь зі снайперської зброї по позиціях військових ООС поблизу селища Золоте-4.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі зазначають, що на ворожі обстріли українські підрозділи дали "адекватну відповідь".

Українська правда
Теми: ДонбасООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
Усі новини...
Реклама: