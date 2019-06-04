ООС: Бойовики били з заборонених мінометів біля Авдіївки, поранено бійця

У вівторок окупанти тричі порушили режим припинення вогню, при цьому один раз – із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр операції Об’єднаних сил.

За його даними, також збройні формування РФ вели вогонь по позиціях українських підрозділів зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Зокрема, поблизу міста Авдіївка, з напрямку населеного пункту Спартак – ворог бив з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі Опитного, з напрямку того ж Спартака, бойовики стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.

З напрямку населеного пункту Садовий окупанти вели вогонь зі снайперської зброї по позиціях військових ООС поблизу селища Золоте-4.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі зазначають, що на ворожі обстріли українські підрозділи дали "адекватну відповідь".