Літак, що прямував з Києва, здійснив аварійну посадку в Естонії
Вівторок, 4 червня 2019, 19:39
В естонській столиці Таллінні у вівторок о 18:07 здійснив аварійну посадку літак естонської авіакомпанії Nordica, що летів з Києва.
Про це із посиланням на прес-службу Талліннського аеропорту повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що на борту перебував 31 пасажир і 5 членів екіпажу.
Ніхто не постраждав.
Інцидент стався через руйнування покришки шасі.
Аеропорт був короткочасно закритий, польоти відновилися о 18:38.