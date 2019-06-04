Літак, що прямував з Києва, здійснив аварійну посадку в Естонії

В естонській столиці Таллінні у вівторок о 18:07 здійснив аварійну посадку літак естонської авіакомпанії Nordica, що летів з Києва.

Про це із посиланням на прес-службу Талліннського аеропорту повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що на борту перебував 31 пасажир і 5 членів екіпажу.

Ніхто не постраждав.

Інцидент стався через руйнування покришки шасі.

Аеропорт був короткочасно закритий, польоти відновилися о 18:38.