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Новини 4 червня: вбивство 5-річного хлопчика і поїздка Зеленського до Брюсселя

Вівторок, 4 червня 2019, 21:25

Суд узяв під варту підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, Зеленський зустрівся із Юнкером, а усі п’ятеро обвинувачених у замаху на активістку Гандзюк визнали свою провину, — новини, що були актуальні 4 червня.

Про смерть 5-річного Кирила

Поліцейського Приходька, якого підозрюють у вбивстві п‘ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, взяли під варту на два місяці – прокурори кажуть, стріляв саме цей правоохоронець.

Другого поліцейського, якого підозрюють у вбивстві хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, також взяли під варту на 2 місяці.

Після смерті хлопчика голова поліції Київщини Дмитро Ценов подав у відставку і попросив керівництво направити його у зону проведення операції Об’єднаних сил.

Міністр внутрішніх справ Аваков і очільник Нацполіції Князєв зустрілися з мамою і бабусею Кирила Тлявова, який помер від вогнепального поранення в голову.

Про Вакарчука і Росію

"Розробити закон, який регулює всі відносини з Російською Федерацією, як з країною агресором", — очільник "Голосу" Вакарчук каже, що Україні необхідно сформувати чітку політику щодо взаємовідносин з Росією.

Про Юнкера і Зеленського

Очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зустрівся із українським президентом Зеленським — після зустрічі у Юнкера запитали, чи не сумує за Порошенком, а він відповів: "У мене є новий друг".

Про справу Гандзюк

Усі п’ятеро обвинувачених у замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством.

Про незаконні активи

Зеленський вніс до Ради законопроект щодо незаконних активів чиновників — в Адміністрації президента кажуть, що документ відрізняється від інших, бо передбачає конфіскацію чи стягнення необґрунтованих коштів.

Українська правда
Теми: поліціявбивствоЗеленський
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