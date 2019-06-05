Манафорта можуть перевести до в'язниці Нью-Йорка для проведення нового судового процесу
Пола Манафорта, засудженого за податкові і банкові махінації, можуть перевести до в'язниці Нью-Йорка для проведення судового процесу за обвинуваченнями, висунутими проти нього у цьому штаті.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на адвоката Манафорта.
Колишній керівник передвиборчої кампанії Трампа зараз перебуває у Федеральній пенітенціарній установі в Лоретто (штат Пенсільванія) після того, як був засуджений до 7,5 років за податкове і банкове шахрайство.
Reuters з посиланням на джерело пише, що Манафорта переведуть до в'язниці "Райкерс-Айланд" у червні.
Адвокат Манафорта Тодд Бланш заявив, що планує попросити суддю, аби його підзахисний залишався у в'язниці Пенсільванії до суду, оскільки перебування в Лоретто дозволить йому бути ближче до родини та краще підготуватися до судового процесу.
За словами адвоката, прокурор округу Манхеттен відмовився задовольнити це прохання.
У прокуратурі Манхеттена поки не прокоментували ситуацію.
"Манафорту було пред'явлено звинувачення в шахрайстві з житловою іпотекою та інших злочинах в Нью-Йорку в березні на тлі занепокоєння, що він може отримати президентське помилування від Трампа. Президенти мають право видавати помилування на федеральні злочини, а не на державні", - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо:
- 13 березня 2019 року суд засудив колишнього політтехнолога "Партії регіонів" і керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта до 7,5 років в'язниці.
- Манафорта засудили за відмивання грошей, перешкоджання правосуддю, неповідомлення про лобістську роботу, яка принесла йому десятки мільйонів доларів протягом більш, ніж десяти років.
- Манафорт продовжував займатися політичними питаннями в Україні у 2018 році, після того, як йому було винесено звинувачення у рамках слідства спецпрокурора Мюллера.