Зеленський і Юнкер домовились про можливу дату саміту Україна-ЄС
Президент України Володимир Зеленський і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час зустрічі в Брюсселі узгодили можливу дату проведення 21-го саміту Україна-ЄС у Києві - 8 липня 2019 року.
Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.
"Сторони висловили зацікавленість у проведенні 8 липня цього року 21-го саміту Україна-ЄС у Києві", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Зеленський і Юнкер обговорили широке коло питань взаємодії України та ЄС, "засвідчили обопільну зацікавленість сторін у подальшій розбудові співпраці за всіма напрямами, що становлять взаємний інтерес".
Зеленський, зокрема, пообіцяв дотримуватися стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО.
Він також заявив про готовність України дотримуватися взятих на себе зобов’язань, зокрема у відносинах із міжнародними фінансовими інституціями.
Водночас Юнкер "запевнив у повній підтримці України з боку ЄС у реалізації її євроінтеграційного вибору на шляху демократичних та ринкових перетворень".
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