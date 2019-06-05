Зеленський і Юнкер домовились про можливу дату саміту Україна-ЄС

Президент України Володимир Зеленський і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час зустрічі в Брюсселі узгодили можливу дату проведення 21-го саміту Україна-ЄС у Києві - 8 липня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

"Сторони висловили зацікавленість у проведенні 8 липня цього року 21-го саміту Україна-ЄС у Києві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський і Юнкер обговорили широке коло питань взаємодії України та ЄС, "засвідчили обопільну зацікавленість сторін у подальшій розбудові співпраці за всіма напрямами, що становлять взаємний інтерес".

Зеленський, зокрема, пообіцяв дотримуватися стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО.

Він також заявив про готовність України дотримуватися взятих на себе зобов’язань, зокрема у відносинах із міжнародними фінансовими інституціями.

Водночас Юнкер "запевнив у повній підтримці України з боку ЄС у реалізації її євроінтеграційного вибору на шляху демократичних та ринкових перетворень".