Понад 3,5 тисячі українців хочуть йти по мажоритарці від "Слуги народу"
У прес-службі партії "Слуга народу" повідомили, що 3544 людини подали свої заявки для участі у виборах народних депутатів по мажоритарних округах.
Про це повідомляє LIGA.net.
Зазначається, що 2 червня партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" закінчила прийом заявок від бажаючих балотуватися в Раду по мажоритарних округах.
"Свої кандидатури запропонували 3544 людини. Всього станом на 3 червня на сайті партії зареєструвалося більше 30 000 чоловік, які виявили бажання приєднатися до команди "Слуги народу"", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що відмову отримали вже 1265 чоловік.
У партії додали, що після перевірки анкет, соцмереж, баз та реєстрів з'ясувалося, що "деякі претенденти або їхні компанії раніше були задіяні в корупційних схемах і скандалах".
"Одного "я хочу бути депутатом" мало. Перш за все, ми залучаємо до діяльності в нашій партії людей компетентних і професійних. Час невігласів - далеко позаду. Тому резюме кандидатів з усіма матеріалами вже вивчаються і ретельно перевіряються не тільки внутрішньою службою безпеки, але і фахівцями HR-агентств", - сказав глава партії Дмитро Разумков.
Зазначається, що охочих пройти в Раду від "Слуги народу" в мажоритарних округах оголосять на з'їзді партії 8 червня.
Нагадаємо:
- Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію, що партія "Слуга народу" нібито не зможе взяти участь у парламентських виборах, оскільки міністерство юстиції не хоче вносити зміни в устав по скороченій процедурі.
- Однак, 31 травня відповідні зміни були зареєстровані Мін'юстом.
- 27 травня керівник виборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко повідомив, що партія хоче отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за результатами дострокових виборів 21 липня.
- Зокрема повідомлялося, що до Верховної Ради планує балотуватися актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков (Юзик), а також кілька учасників "Ліги сміху".
- Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", партію "Слуга народу" готові підтримати 43,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.
- 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
- Новообраний президент хотів переобрати Раду за дещо новими правилами – без мажоритарки, однак із закритими партійними списками, знизивши прохідний бар’єр до парламенту з 5% до 3%.
- Водночас народні депутати не підтримали законодавчі ініціативи Зеленського.