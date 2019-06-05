Понад 3,5 тисячі українців хочуть йти по мажоритарці від "Слуги народу"

У прес-службі партії "Слуга народу" повідомили, що 3544 людини подали свої заявки для участі у виборах народних депутатів по мажоритарних округах.

Про це повідомляє LIGA.net.

Зазначається, що 2 червня партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" закінчила прийом заявок від бажаючих балотуватися в Раду по мажоритарних округах.

"Свої кандидатури запропонували 3544 людини. Всього станом на 3 червня на сайті партії зареєструвалося більше 30 000 чоловік, які виявили бажання приєднатися до команди "Слуги народу"", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що відмову отримали вже 1265 чоловік.

У партії додали, що після перевірки анкет, соцмереж, баз та реєстрів з'ясувалося, що "деякі претенденти або їхні компанії раніше були задіяні в корупційних схемах і скандалах".

"Одного "я хочу бути депутатом" мало. Перш за все, ми залучаємо до діяльності в нашій партії людей компетентних і професійних. Час невігласів - далеко позаду. Тому резюме кандидатів з усіма матеріалами вже вивчаються і ретельно перевіряються не тільки внутрішньою службою безпеки, але і фахівцями HR-агентств", - сказав глава партії Дмитро Разумков.

Зазначається, що охочих пройти в Раду від "Слуги народу" в мажоритарних округах оголосять на з'їзді партії 8 червня.

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