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Смерть дитини: на поведінку затриманого поліцейського постійно скаржилися

Середа, 5 червня 2019, 14:09

Один із затриманих правоохоронців, якого підозрюють у вбивстві 5–річного Кирила Тлявова, систематично порушував норми поведінки і отримував скарги, але у поліції на них не реагували.

Про це 5 червня повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

"Попередніми доповідями службового розслідування у Переяслав-Хмельницькому встановлено, що один із затриманих поліцейських системно порушував суспільні норми поведінки. Місцеві мешканці мали до нього багато претензій людського характеру. Але реакції з боку керівників підрозділу не було", – зазначив Князєв.

При цьому Князєв не уточнив про кого саме із затриманих поліцейських йдеться.

Глава поліції дав завдання перевірити всі заяви та скарги громадян про ганебну або неналежну поведінку поліцейських поза службою.

"На контроль взяти не тільки несення служби особовим складом, а й поведінку поза службою. Наша реакція повинна бути жорсткою на такі події. На негідну поведінку, правопорушення у побуті – миттєва ваша реакція", – сказав він.

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Нагадаємо:

  • 3 червня Кирил Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. 
  • За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.

Українська правда
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