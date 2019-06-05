Україна передала Туреччині бойовика Аль-Каїди

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Середа, 5 червня 2019, 14:39

Після екстрадиційної перевірки іноземця, який намагався отримати статус біженця в Україні, прокуратура Києва передала його Туреччині.

Про це повідомила прокуратура Києва у середу.

Громадянин Туреччини перебуває у міжнародному розшуку за участь в озброєній терористичній організації "Аль-Каїда". Йому виніс вирок Вищий кримінальний суд Астани.

Екстрадиційну перевірку здійснили за дорученням Міністерства юстиції.

"У ході екстрадиційної перевірки іноземець навмисно здійснював перепони в процесі, намагаючись отримати статус біженця в Україні, у наданні якого йому було відмовлено. Також захистом зловмисника вживались спроби до оскарження рішення Міністерства юстиції", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що іноземцю обрано екстрадиційний арешт "для фактичної передачі до Турецької Республіки".

Нагадаємо:

  • Україна екстрадує в Польщу громадянина Грузії, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві громадянки Польщі.
  • Злочинця, якого за вбивство громадянки Польщі шукав Інтерпол, затримали в Києві внаслідок міжнародної спецоперації в листопаді минулого року.

Українська правда

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Теми: прокуратура Мін'юст


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