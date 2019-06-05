У РФ обіцяють до середини червня прийняти рішення щодо повернення у ПАРЄ

Росія до середини червня прийме рішення про можливість своєї участі в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи ПАРЄ.

Про це заявила голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, повідомляє російське видання ТАСС.

"В цілому, в принциповому плані створені умови для того, щоб не допустити надалі будь-яких обмежень, дискримінацій на адресу жодної національної парламентської делегації. Це дає нам підстави після ретельного додаткового вивчення всіх прийнятих рішень приймати остаточне рішення" - сказала вона.

"Я думаю, що до середини червня таке рішення в РФ буде прийняте", - додала Матвієнко.

Як відомо, сесія ПАРЄ розпочинається 24 червня.

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Нагадаємо:

Регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ.

Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції наприкінці червня.

Раніше українські правозахисники застерегли від схвалення цієї резолюції та безумовного повернення російської делегації до ПАРЄ, оскільки Росія повністю нехтує вимогами організації.

Європейська правда