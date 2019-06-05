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У РФ обіцяють до середини червня прийняти рішення щодо повернення у ПАРЄ

Середа, 5 червня 2019, 14:43

Росія до середини червня прийме рішення про можливість своєї участі в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи ПАРЄ.

Про це заявила голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко, повідомляє російське видання ТАСС.

"В цілому, в принциповому плані створені умови для того, щоб не допустити надалі будь-яких обмежень, дискримінацій на адресу жодної національної парламентської делегації. Це дає нам підстави після ретельного додаткового вивчення всіх прийнятих рішень приймати остаточне рішення" - сказала вона.

"Я думаю, що до середини червня таке рішення в РФ буде прийняте", - додала Матвієнко.

Як відомо, сесія ПАРЄ розпочинається 24 червня.

Читайте також: "Нуль обмежень для Росії: як та чому в ПАРЄ погодилися зняти санкції з агресора".

Нагадаємо:

  • Регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ.
  • Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції наприкінці червня.
  • Раніше українські правозахисники застерегли від схвалення цієї резолюції та безумовного повернення російської делегації до ПАРЄ, оскільки Росія повністю нехтує вимогами організації.

Європейська правда

Теми: ПАРЄРосіяУкраїна
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