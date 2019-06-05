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Дощі не полишають Україну, в Києві стане ще спекотніше

Середа, 5 червня 2019, 14:54

У четвер в Україні збережеться спекотна погода з дощами, місцями грозами та сильними зливами.

Про це повідомляє 5 червня у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"6-го червня в Україні знову - короткочасні дощі та грози, місцями сильні зливи, шквали та подекуди град", – пише синоптик.

При цьому, за словами Діденко, вдень у четвер менша ймовірність дощів очікується на Лівобережжі - східні області, південний схід, частина центральних областей, тих, що ближче до сходу.

Температура повітря в Україні у четвер очікується +25+30 градусів, на Сході та Півдні місцями до +32 градусів, на Заході +23+27 градусів.

У Києві 6 червня короткочасні дощі чергуватимуться із сонцем, максимальна температура повітря досягне +27, +28 градусів.

Синоптик також попереджає, що в столиці найближчим часом зростатиме температура повітря:

"Тобто, не крутитиметься навколо 27-28 вище нуля, а досягне +30+33 градусів. Це – немало".

Українська правда
Теми: погода
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