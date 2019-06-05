ЦВК сформувала всі окружні виборчі комісії

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Середа, 5 червня 2019, 19:23

Центральна виборча комісія сформувала всі 199 кружних виборчих комісій на позачергові вибори Верховної Ради 21 липня.

Про це повідомляє у Facebook громадянська мережа "Опора".

За її даними, майже всі парламентські партії делегували свої кандидатури до всіх ОВК, лише "Самопоміч" внесла свої кандидатури до складу 184 ОВК зі 199-ти.

У мережі нагадують, що до основних повноважень окружкому відноситься встановлення підсумків голосування в межах одномандатного виборчого округу, утворення спеціальних дільниць на тимчасовій основі та реєстрація офіційних спостерігачів.

У цілому ж найбільше кандидатур до складу ОВК делегували "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (309 осіб), "Радикальна партія Олега Ляшка" (307 осіб), "Народний фронт" (305 осіб), "Батьківщина" (300 осіб) і "Опозиційний блок" (290 осіб).

 

За інформацію "Опори", усі окружні виборчі комісії було утворено в максимальному складі (18 осіб) і всього до складу ОВК включено 3 582 особи (з яких 59% - жінки).

Українська правда

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Теми: вибори Верховна Рада ЦВК


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