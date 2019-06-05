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Через повідомлення про мінування в Інституті раку зірвалася третина операцій

Середа, 5 червня 2019, 19:59

У Києві через анонімний дзвінок про замінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

Про це повідомив головний лікар Інституту раку, онкохірург відділення онкопроктологіі Андрій Безносенко, передає "Укрінформ".

"Ми вранці отримали анонімну інформацію про замінування "у зв'язку з обстрілом українськими нацистами Донецька". Наскільки я знаю, таку ж інформацію отримав Охматдит і ще пару медичних закладів Києва. Транспортабельних пацієнтів евакуювали. Нетранспортабельні і тяжкі залишилися з медперсоналом у лікарні", - розповів головлікар Інституту раку.

Він наголосив, що постраждали через анонімний дзвінок в першу чергу онкохворі пацієнти, які отримують життєво необхідне лікування.

"Це - телефонний тероризм, який не дає нормально працювати. Наші пацієнти зазнали колосальної шкоди. Той, хто повинен був отримати хіміотерапію або променеву терапію, пропустили свої курси. Також 90% наших пацієнтів приїжджають з регіонів і сьогодні не можуть потрапити до нас, чекають на вулиці. Завтра на лікарів буде вдвічі більше навантаження. Ті операції, які ми почали з ранку - ми закінчили. Але 25-30% запланованих на сьогодні оперативних втручань не відбулося. Уявляєте психологічний стан пацієнтів, які були підготовлені: були вколоті препаратами, не їли і т.д ", - сказав Безносенко.

За його словами, завтра лікарі Інституту раку без додаткової оплати працюватимуть до ночі, щоб всі операції були виконані.

"У нас всі операції розписані на тижні, і якщо їх скасувати, то вони будут перенесені на кінець червня. Тому ми прийняли рішення працювати завтра, за власним бажанням і без оплати. Будемо оперувати в чотири черги - з 7 ранку до 23 вечора", - повідомив головлікар Інституту раку.

Він також розповів, що в Інституті раку з самого ранку працюють бригади Держслужби з НС, екстреної швидкої допомоги і поліція.

"Прореагували дуже оперативно. Під їх керівництвом ми розробили план евакуації і спокійно, без паніки вивели пацієнтів і медперсонал. Зараз в Інституті працюють піротехніки, думаю, все закінчиться через 3-4 години. І пацієнти повернуться до лікувального закладу", - сказав Безносенко.

Теми: здоров'янадзвичайна подіяКиїв
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