День на Донбасі: бойовики відкривали вогонь 5 разів, убили бійця

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Середа, 5 червня 2019, 20:24

У середу, 5 червня, окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

За його даними, збройні формування Росії вели вогонь по позиціях українських підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Обстріли велися поблизу Талаківки, Водяного, Новогригорівки та Золотого-1.

"Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

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Теми: ООС Донбас надзвичайна подія


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