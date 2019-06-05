День на Донбасі: бойовики відкривали вогонь 5 разів, убили бійця

У середу, 5 червня, окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

За його даними, збройні формування Росії вели вогонь по позиціях українських підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Обстріли велися поблизу Талаківки, Водяного, Новогригорівки та Золотого-1.

"Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.