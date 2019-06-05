День на Донбасі: бойовики відкривали вогонь 5 разів, убили бійця
У середу, 5 червня, окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.
Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.
За його даними, збройні формування Росії вели вогонь по позиціях українських підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.
Обстріли велися поблизу Талаківки, Водяного, Новогригорівки та Золотого-1.
"Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
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