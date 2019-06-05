У ЗСУ розповіли, що зробили з російським судном, яке зайшло у води України

Суховантаж під прапором РФ штормом занесло на територію України, де його помітили морські прикордонники. Вони не стали його затримувати, хоча і були підстави, а відпустили далі за курсом.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр ВМС ЗСУ.

За його інформацією, у середу, 5 червня, внаслідок шторму суховантаж Melita під прапором РФ, що прямував з Астрахані у порт Констанца, відхилився від курсу та заглибився в територіальні води України на відстань до 5 миль.

Зазначається, що морська охорона Дерприкордонслужби України виявила судно на траверзі Тендрівської коси та опитала згідно протоколу.

У ВМС наголосили, що, не зважаючи на формальні підстави для затримання судна (порушення кордону та вимкнена система AIS), прикордонники "без затримок" спрямували судно Melita безпечним маршрутом до пункту призначення. Вони діяли відповідно до положень Міжнародної Конвенції про територіальне море та Конвенції ООН по морському праву.

"Україна – цивілізована європейська країна з верховенством права, на відміну від Російської Федерації", - підкреслили там.