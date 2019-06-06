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CNN через суд вимагає, щоб ФБР надало матеріали розслідування Мюллера

Четвер, 6 червня 2019, 04:56

Телеканал CNN подав до суду на ФБР з вимогою надати доступ до матеріалів справи та інших документів, пов'язаних з допитами близько 500 свідків, щодо розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера російського втручання у вибори в США.

Про це пише Bloomberg.

Після завершення дворічного розслідування Мюллера втручання Росії у вибори 2016 року, демократи і новинні організації вимагають доступу до його основних результатів висновків, включаючи матеріали великого журі.

Як стверджується, телеканал CNN підготував відповідно до Закону про свободу інформації запит про надання документів, але Федеральне бюро розслідувань не відповіло на нього.

Телеканал CNN домагається судового рішення, яке змусило би ФБР передати документи.

"CNN прагне виконувати свої журналістські функції і надавати громадськості документи, що детально описують безпрецедентне розслідування Спеціального прокурора стосовно високопосадовців в уряді США - президента і його співробітників", - заявляє телеканал.

На прохання про коментар з приводу судових позовів ФБР не відповіло.

Нагадаємо:

  • 22 березня Мюллер передав генпрокурору США Вільяму Барру копію свого конфіденційного звіту щодо російського розслідування.
  • Через два дні Барр опублікував лист на чотирьох сторінках, в якому говорилося, що розслідування не встановило, що між членами виборчої кампанії президента США Дональда Трампа і РФ була змова.
  • 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора.
  • За підсумками розслідування, проведеного Мюллером, ані президент США Дональд Трамп, ані будь-хто з його помічників не вступали у змову і не координували втручання Росії у вибори 2016 року.
  • Впливові демократи-законодавці США заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.
  • Так у Демократичній партії США відреагували на виступ спецпрокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки роботи слідства щодо втручання РФ та оголосив про свою відставку.
  • Мюллер пояснив, чому у його доповіді не містилося звинувачення Трампа у правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом США. За його словами, висунути президенту звинувачення не дозволяють правила Мін'юсту США.
  • Він додав, що Конституція "вимагає іншого процесу, ніж діє в системі кримінального правосуддя, щоб офіційно звинуватити президента в порушеннях". За його словами, у такому випадку рішення має ухвалювати Конгрес через процедуру імпічменту.
  • Мюллер також зазначив, що його відомство виявило "недостатньо доказів", щоб звинуватити кампанію Трампа в змові з Росією з метою зміни результатів виборів.

Теми: ТрампРосіяСШАЗМІ
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