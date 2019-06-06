CNN через суд вимагає, щоб ФБР надало матеріали розслідування Мюллера

Телеканал CNN подав до суду на ФБР з вимогою надати доступ до матеріалів справи та інших документів, пов'язаних з допитами близько 500 свідків, щодо розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера російського втручання у вибори в США.

Про це пише Bloomberg.

Після завершення дворічного розслідування Мюллера втручання Росії у вибори 2016 року, демократи і новинні організації вимагають доступу до його основних результатів висновків, включаючи матеріали великого журі.

Як стверджується, телеканал CNN підготував відповідно до Закону про свободу інформації запит про надання документів, але Федеральне бюро розслідувань не відповіло на нього.

Телеканал CNN домагається судового рішення, яке змусило би ФБР передати документи.

"CNN прагне виконувати свої журналістські функції і надавати громадськості документи, що детально описують безпрецедентне розслідування Спеціального прокурора стосовно високопосадовців в уряді США - президента і його співробітників", - заявляє телеканал.

На прохання про коментар з приводу судових позовів ФБР не відповіло.

Нагадаємо: