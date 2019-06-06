У Філарета заявили, що Собор, на якому розпустили УПЦ КП, не має юридичної сили

У патріарха Православної церкви України (ПЦУ) Філарета стверджують, що підписаний ним документ про ліквідацію Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) не є рішенням Помісного собору і не має юридичної сили.

Відповідну заяву опубліковано на сайті ліквідованої УПЦ КП.

"Збори, які були 15 грудня 2018 року в храмі святого благовірного князя Ярослава Мудрого (Теплої Софії), не є помісним собором УПЦ КП, а є ситуативним зібранням делегатів УПЦ КП перед Об'єднавчим Собором, яке на вимогу для участі в Об'єднавчому Соборі з боку представників Вселенського патріархату прийняло формальний, ситуативний документ, який немає юридичної сили", - наполягають автори заяви.

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Як стверджується, Постанову про ліквідацію УПЦ КП було підписано, бо представники Вселенського Патріархату відмовлялися розпочинати Об’єднавчий Собор у Великій Софії. Але це нібито було формальне зібрання проведене із порушенням норм Статуту УПЦ КП, яке не може називатися Помісним Собором і нести ту ж саму владну силу.

"Опубліковане відео, яке фіксує момент підписання даної "Постанови", чітко і зрозуміло показує квапливість, поспіх, відсутність будь-яких робочих органів зібрання та підтверджує факт формального прийняття рішення про ліквідацію УПЦ КП", - йдеться у заяві.

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