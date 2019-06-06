У Філарета заявили, що Собор, на якому розпустили УПЦ КП, не має юридичної сили

14668 переглядів
Четвер, 6 червня 2019, 05:47

У патріарха Православної церкви України (ПЦУ) Філарета стверджують, що підписаний ним документ про ліквідацію Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) не є рішенням Помісного собору і не має юридичної сили.

Відповідну заяву опубліковано на сайті ліквідованої УПЦ КП.

"Збори, які були 15 грудня 2018 року в храмі святого благовірного князя Ярослава Мудрого (Теплої Софії), не є помісним собором УПЦ КП, а є ситуативним зібранням делегатів УПЦ КП перед Об'єднавчим Собором, яке на вимогу для участі в Об'єднавчому Соборі з боку представників Вселенського патріархату прийняло формальний, ситуативний документ, який немає юридичної сили", - наполягають автори заяви.

натисніть для збільшення
натисніть для збільшення
 

Як стверджується, Постанову про ліквідацію УПЦ КП було підписано, бо представники Вселенського Патріархату відмовлялися розпочинати Об’єднавчий Собор у Великій Софії. Але це нібито було формальне зібрання проведене із порушенням норм Статуту УПЦ КП, яке не може називатися Помісним Собором і нести ту ж саму владну силу.

"Опубліковане відео, яке фіксує момент підписання даної "Постанови", чітко і зрозуміло показує квапливість, поспіх, відсутність будь-яких робочих органів зібрання та підтверджує факт формального прийняття рішення про ліквідацію УПЦ КП", - йдеться у заяві.

Читайте також: Отці і діти. Чому сваряться патріарх Філарет та митрополит Епіфаній

Нагадаємо:

  • Раніше Філарет заявляв, що Київський патріархат досі не ліквідований.
  • Помісна Православна церква України опублікувала фрагмент відеозапису собору від 15 грудня 2018 року, на якому зафіксована ліквідація Української православної церкви Київського патріархату.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Філарет церква


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ПЦУ опублікувала відео, де зафіксована ліквідація УПЦ КП 4 червня 2019, 20:48
Епіфаній підписав указ, яким визнає недійсними документи УПЦ КП після 30 січня 29 травня 2019, 23:31
Філарет прийшов привітати Епіфанія з Днем ангела 25 травня 2019, 14:28
Усі новини
Головні новини
Кличко прокоментував інформацію про відмову Саакашвілі: Я свій жест зробив
Суд відпустив з-під варти головного підозрюваного у вбивстві "Сармата" - журналістка
КС визнав неконституційним обов’язкове е-декларування активістів
Зеленський відповів на петицію за свою відставку: Не можу
Усі новини
здоров'я

6 добрих звичок, якими не варто зловживати

екологія

4 додатки, щоб вашого сміття було менше

Діти

Щоб діти були щасливими, здоровими та успішними: гід для батьків