Зеленський привітав журналістів: Не давайте спуску нікому

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Четвер, 6 червня 2019, 09:26

Президент Володимир Зеленський привітав журналістів з професійним святом і закликав писати виключно правду.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, в Україні багато талановитих журналістів і він цінує в них те, що вони "не дають розслабитися".

"Змушуєте завжди тримати себе в тонусі. За це я вам дякую. Дуже дякую. Прошу одне: продовжуйте так і далі, не давайте спуску нікому – ні теперішнім, ні колишнім, ні майбутнім", - сказав Зеленський.

"Бо за вами має бути правда, лише правда і нічого, крім правди. З днем журналіста!", - додав він.

Українська правда

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Теми: Зеленський президент ЗМІ


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