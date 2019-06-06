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Старі "реформатори" у новій АП: Хто працює у команді Зеленського

Четвер, 6 червня 2019, 10:14

Головною претензією до оточення президента Володимира Зеленського під час виборчої кампанії було те, що публічної команди як такої у нього і не було, але наразі він призначив в Адміністрацію президента представників так званої "старої команди", які відповідають за оборону, міжнародну політику, суди та економіку.

Про це йдеться у публікації "Української правди": Свої й чужі. На кому тримається Адміністрація Зеленського.

Зазначається, що крім відсутності досвіду виборців найбільше хвилював кадровий вакуум навколо лідера "Кварталу", але досить швидко президент почав демонструвати рису, яка дозволила йому дещо загасити кадрову пожежу, принаймні на перший час, – готовність залучати професіоналів з інших команд.

Повідомляється, що вже перед другим туром навколо Зеленського сконцентрувались доволі авторитетні в реформаторських колах люди, які і стали другою ключовою групою у його Адміністрації.

Передусім це Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка, які разом прийшли до Зе!команди, разом супроводжували Зеленського в його першому закордонному візиті до Парижа.

Зазначається, що згодом Рябошапка став заступником глави Адміністрації, а Данилюк, який уже обіймав таку посаду у Порошенка, вирішив зайнятися чимось масштабнішим – стати секретарем Ради нацбезпеки і оборони.

"Функціонал цієї посади дуже широкий, і в правильних апаратних руках РНБО може бути аж ніяк не менш впливовою, ніж вся АП разом узята", - запевняють автори публікації.

Повідомляється, що Рябошапка в АП – не звичайний заступник і  відповідає за антикорупційну та правову стратегію Зеленського.

"Тепер виконання обіцянки президента "Саджати будемо" багато в чому залежить саме від Рябошапки", - сказано у тексті.

Інша, не менш важливу сферу діяльності президента – міжнародні відносини, міцно закріплений за кадровим дипломатом, послом України при НАТО Вадимом Пристайком і перші серйозні кроки міжнародної команди Зеленського робляться саме у ці дні, коли проходить його перший закордонний візит.

Повідомляється, що останньою сферою діяльності, яка не була закрита в Адміністрації Зеленського, залишалась економіка.

Зокрема, у представленій перед другим туром групі радників президента були люди з економічної сфери, митники тощо, але не було яскравої персони з досвідом менеджменту великих експертних дискусій з питань економічних реформ.

Такою людиною для АП Зеленського виявився Олексій Гончарук.

У минулому юрист, радник міністра екології, радник першого віце-прем’єра Кубіва, до останнього часу він очолював Офіс ефективного регулювання, відомий як BRDO. Ця організація займається напрацюванням ініціатив, спрямованих на створення ефективної системи державного регулювання відносин держави і бізнесу.

Повідомляється, що до свого призначення він мало з ким був знайомий у команді Зеленського.

Більшість із заступників глави АП, з якими розмовляла УП, не змогли пояснити, як Гончарук став частиною Адміністрації.

Однак з однією людиною Гончарук таки був знайомий – з главою АП Андрієм Богданом. Саме він, за даними УП, запросив главу BRDO в Адміністрацію Зеленського займатись питаннями економіки та реформ.

Українська правда
Теми: ЗеленськийАдміністрація президента
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