В'ятрович: Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає нонсенсом ідею заборонити відповідати на обстріли на Донбасі.

Про це він написав у Facebook і Twitter, не уточнюючи, що саме коментує.

"Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки", – заявив В'ятрович.

"Переможці стріляли не лише у відповідь. Нині 75-та річниця висадки у Нормандії", – додав він.

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