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В'ятрович: Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки

Четвер, 6 червня 2019, 10:54

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає нонсенсом ідею заборонити відповідати на обстріли на Донбасі.

Про це він написав у Facebook і Twitter, не уточнюючи, що саме коментує.

"Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки", – заявив В'ятрович.

"Переможці стріляли не лише у відповідь. Нині 75-та річниця висадки у Нормандії", – додав він.

Нагадаємо:

  • Напередодні в Адміністрації президента Володимира Зеленського повідомили, що голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма вважає: "Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів – шкіл, дитячих садків".
  • За словами Кучми, такі пропозиції для переговорників українська сторона розробить і затвердить до 19 червня.
  • Також Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні обговорить пропозицію Кучми зняти економічну блокаду з окупованих території Донецької та Луганської областей.

"Українська правда" у Threads

Теми: КучмаДонбас
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