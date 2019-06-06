В'ятрович: Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки
Четвер, 6 червня 2019, 10:54
Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає нонсенсом ідею заборонити відповідати на обстріли на Донбасі.
Про це він написав у Facebook і Twitter, не уточнюючи, що саме коментує.
"Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки", – заявив В'ятрович.
"Переможці стріляли не лише у відповідь. Нині 75-та річниця висадки у Нормандії", – додав він.
Нагадаємо:
- Напередодні в Адміністрації президента Володимира Зеленського повідомили, що голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма вважає: "Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів – шкіл, дитячих садків".
- За словами Кучми, такі пропозиції для переговорників українська сторона розробить і затвердить до 19 червня.
- Також Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні обговорить пропозицію Кучми зняти економічну блокаду з окупованих території Донецької та Луганської областей.