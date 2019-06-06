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Рада затвердила закон, необхідний для "промислового безвізу" з ЄС

Четвер, 6 червня 2019, 13:11

Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, ухвалення якого є умовою ЄС для початку офіційної процедури оцінки готовності України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА), тобто так званого "промислового безвізу" з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За схвалення законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства ЄС у сфері технічного регулювання" проголосували 230 депутатів.

Як зазначено у пояснювальній записці до проєкту, його головною метою є належне застосування законодавчих актів, які регулюють питання розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів та передбачених ними процедур оцінки відповідності.

Крім того, метою закону є адаптація національного законодавства в частині технічних регламентів та оцінки відповідності до законодавства Європейського Союзу та уникнення покладання додаткового чи зайвого регуляторного тягаря на суб’єктів господарювання.

Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може тримати цей сертифікат.

За оцінками експертів, потенційно ця угода може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування.

Читайте також "Промисловий безвіз" не на часі: чому Рада провалила приєднання України до угоди ACAA.

Теми: Верховна РадазаконодавствоЄСекономікапромисловість
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