Рада затвердила закон, необхідний для "промислового безвізу" з ЄС

Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, ухвалення якого є умовою ЄС для початку офіційної процедури оцінки готовності України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА), тобто так званого "промислового безвізу" з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За схвалення законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства ЄС у сфері технічного регулювання" проголосували 230 депутатів.

Як зазначено у пояснювальній записці до проєкту, його головною метою є належне застосування законодавчих актів, які регулюють питання розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів та передбачених ними процедур оцінки відповідності.

Крім того, метою закону є адаптація національного законодавства в частині технічних регламентів та оцінки відповідності до законодавства Європейського Союзу та уникнення покладання додаткового чи зайвого регуляторного тягаря на суб’єктів господарювання.

Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може тримати цей сертифікат.

За оцінками експертів, потенційно ця угода може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування.

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