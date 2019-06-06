Порошенко вимагає від Зеленського конкретики щодо його планів по Донбасу

Екс-президент Петро Порошенко вимагає, щоб чинний глава держави Володимир Зеленський пояснив, які він збирається відновлювати контроль над кордоном з Росією та встановлювати мир на Донбасі.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, рівно п’ять років тому спільно з Берліном та Парижем був відкритий другий – нормандський – фронт у відповідь на російську агресію проти України.

Він зазначив, що завдяки європейській солідарності та трансатлантичній підтримці було зупинено просування російських окупаційних військ вглиб української території, і не допущена реалізація кремлівських проектів т.зв. "новоросії та малоросії"".

"Ці п’ять років – це роки напружених переговорів на найвищому рівні, самовідданої боротьби за звільнення українських заручників, це 19 спроб змусити Росію перестати стріляти в українців, це роки розбудови проукраїнської коаліції і стримування Москви міжнародними санкціями", - сказав Порошенко.

"Важливо, що цими днями ми почули, принаймні на словах, відхід Володимира Зеленського від риторики кандидата в президенти, але набагато важливіше побачити конкретні кроки, які б диктувалися не тяжінням до миру будь-якою ціною чи через підозрілі референдуми, а рішучістю до захисту суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначив додав президент.

ВІн наголосив на важливості відновлення засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

"Важливо, що налагоджені перші контакти з Берліном і Парижем. Прийшов час почути від президента Зеленського конкретику стосовно тієї дорожньої карти, за якою ми відновимо контроль над кордоном з Росією", - заявив Порошенко, додавши, що світ захищатиме Україну настільки, наскільки вона готова захищати себе.

За його словами, важливо, що своїм пріоритетом новий президент визначає захист українців на окупованому Донбасі, але не менш важливо не лише повернути Україну на окуповані території Донбасу, але й домогтися виведення російських військ, найманців і зброї з української території.

"Роки російської агресії навчили нас найважливішому – мир настане лише тоді, коли Росія перестане стріляти. Для цього і був започаткований нормандський формат, і дуже шкода, що п’яту річницю ми зустрічаємо без зустрічі на найвищому рівні", - сказав він.

Порошенко наголосив, що треба діяти більш рішуче і наполегливо.

"Нічого про Україну без України!", - додав екс-президент.

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