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СБУ затримала агента ФСБ, який вербував "спеців" і готував убивства

Четвер, 6 червня 2019, 14:11
СБУ затримала агента ФСБ, який вербував спеців і готував убивства

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність агента російської Федеральної служби безпеки.

Про це повідомляє прес-служба СБУ, не називаючи імені "агента".

Оперативники спецслужби встановили, що офіцера запасу Збройних сил України завербував на території Росії у 2017 році кадровий співробітник ФСБ РФ під час зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища протиповітряної оборони ім. Ю. Андропова.

Контррозвідники СБУ встановили, що для забезпечення ефективної координації виконання розвідувально-підривних завдань агента передали на зв’язок представнику так званої "МДБ ДНР" ‒ громадянину України Левченку В’ячеславу Андрійовичу, 1961 р. н.

У 80-х роках Левченко проходив строкову військову службу у лавах прикордонних військ КДБ СРСР. Потім він обіймав різні посади в органах МВС України та Управлінні державної пенітенціарної служби у Дніпропетровській області.

У 2014 році Левченка затримали за підозрою у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 КК України та обміняли на полонених військовослужбовців ЗСУ.

Правоохоронці задокументували, що "на виконання завдань ворожої спецслужби агент здійснював спроби вербувати діючих співробітників СБУ, а також готував фізичну ліквідацію окремих офіцерів української спецслужби".

Він також збирав і передавав актуальну розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки й дислокацію задіяних у проведені ООС в Донецькій області окремих підрозділів ЗСУ.

"Оперативники спецслужби затримали зловмисника у Маріуполі під час отримання матеріалів з обмеженим доступом про окремі аспекти оперативно-службової діяльності СБУ", – інформує спецслужба.

 

Під час обшуку за місцем проживання агента виявлено та вилучено велику кількість мобільних терміналів, сім-карт, зокрема провайдера "Фенікс" із тимчасово окупованої території Донеччини, магнітних носіїв інформації, а також кілька комп’ютерів, які використовувались для обробки, зберігання та передачі здобутих розвідувальних відомостей.

 
 

Офіцеру запасу оголошено підозру про скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ, його взято під варту – поки що на 60 діб.

Триває досудове розслідування.

Теми: СБУРосіяФСБ
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