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"Динамо" продовжило контракт з Хацкевичем

Четвер, 6 червня 2019, 19:41

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) підписав новий контракт з 45-річним білорусом Олександром Хацкевич, який продовжить працювати на посаді головного тренера команди.

Про це повідомляє прес-служба ФК.

За її даними, нова угода розрахована на два роки.

"Хочу відразу сказати, що Олександр працював у дуже складний період. Коли він був призначений головним тренером, ми домовилися, що, з огляду на ситуацію в країні, враховуючи, що якісні, хороші легіонери до нас їхати не хочуть, величезна увага мала бути приділена нашій молоді. Так, у нас не було титулів. Але те, про що ми домовилися, Олександр виконав. Він виконав ті завдання, які я поставив йому на тому етапі – ввести до складу якнайбільше молоді", - прокоментував подію президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Він зауважив також, що завдання Хацкевича у новому сезоні – потрапити до Ліги чемпіонів, боротися за чемпіонство і Кубок, "тому що "Динамо" вже три сезони не виграє титули".

Сам Хацкевич визнає, що клубу треба пограти в Лізі чемпіонів.

"Всі - і вболівальники, і тренери, і футболісти, і президент клубу, скучили за Лігою чемпіонів. Я вважаю, що ця команда вже може і повинна витиснути з себе максимум, аби порадувати Київ гімном Ліги чемпіонів. Звичайно, у всіх турнірах завдання максимальні – повернути чемпіонство, боротьба за Кубок і Суперкубок України", - зазначив він.

 

Нагадаємо:

  • Хацкевич очолив київське "Динамо" у червні 2017 року і з тих пір провів на чолі команди 100 офіційних матчів, у яких "біло-сині" здобули 60 перемог, 24 рази зіграли внічию і 16 разів програли.
  • У 2018 році "Динамо" під керівництвом Хацкевича завоювало Суперкубок України.

Українська правда
Теми: футболспорт
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