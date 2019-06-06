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Новини 6 червня: Рада, яка не змогла, та похід Медведчука на вибори

Четвер, 6 червня 2019, 21:31

Суд виніс вироки виконавцям вбивства активістки Гандзюк, Рада проголосувала за проект закону, який передбачає імпічмент, а слідчі у справі вбивства 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому не вимагали експертиз на алкоголь і порох, бо був вихідний, — новини, що були актуальні 6 червня.

Про Раду і "звільнення" посадовців

Депутати Ради не змогли звільнити із посад міністра зовнішніх справ Клімкіна, міністра оборони Полторака та очільника СБУ Грицака — про ці відставки просив Зеленський.

Про вбивство активістки Гандзюк

Суд виніс вироки виконавцям вбивства активістки Гандзюк — координатора Сергія Торбіна засудили до шести з половиною років позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука — на 6 років. Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали по 4 роки ув’язнення, а Віктор Горбунов — 3 роки.

Про імпічмент

"Хтось каже, що ми не працюємо, але ми працюємо і працюємо ефективно", — Рада проголосувала за проект закону, який передбачає імпічмент президента.

Про вбивство п’ятирічного хлопчика

Очільник поліції Київщини Ценов, якого відправили на Донбас після вбивства 5-річного хлопчика, стане главою поліцейських сил у зоні проведення ООС.

Стало відомо, що слідчі у справі вбивства п’ятирічного Кирила не звернулися до суду із клопотанням про проведення експертиз із підозрюваними, оскільки "був вихідний день".

Про Медведчука і вибори

Кум Путіна Медведчук каже, що партія "Опозиційна платформа – За життя" піде на дострокові вибори до Ради, не об'єднуючись із "Опозиційним блоком", — до списку входять Бойко, Рабінович, Медведчук, Шуфрич, Льовочкін та інші.

Про Порошенка

"Я дуже ціную, що Україна говорить однією мовою і щодо інтеграції в НАТО, і щодо інтеграції в ЄС", — Порошенко підтвердив, що промова Зеленського, виголошена у Брюсселі, була народжена у його офісі.

Десятки молодиків палили шини і "димовухи" під будинками екс-президента Порошенка та колишнього посадовця РНБО Гладковського у Козині, що під Києвом, вимагаючи їхнього арешту.

Українська правда
Теми: Верховна РадаМедведчуквибори
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