В МВС заявили, що нова посада Ценова – не підвищення, а складніша робота
У Міністерстві внутрішніх справ кажуть, що для Дмитра Ценова, який звільнився з посади начальника поліції Київщини у зв'язку з убивством хлопчика і став главою поліції ООС, це – "однозначно не підвищення".
Про це в ефірі програми "Нині вже" на "Громадському" розповів радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.
"Я не знаю жодного начальника обласного управління поліції, який вважав би це підвищенням", - наголосив він.
За його словами, зона ООС - це понад 400 км лінії розмежування, на якій відбуваються нестандартні для Києва процеси, такі як оперативне реагування внаслідок обстрілів.
"Треба йти в сіру зону. Це складніша робота. Це однозначно не підвищення", - підкреслює Варченко.
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Нагадаємо:
- Ценов сам попросив направити його в зону проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.
- 5 червня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Ценов несе політичну відповідальність за дії своїх підлеглих, в результаті яких загинула п'ятирічна дитина в Переяславі-Хмельницькому і його відправлять на Донбас.
- Також Аваков заявив, що не має наміру йти у відставку, але не знімає з себе політичної відповідальності.
- 4 червня у великих містах України біля управлінь поліції пройшли масові пікети з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- Ситуація в суспільстві загострилася після трагедії в Пересяслав-Хмельницькому на Київщині, де від пострілу загинула 5-річна дитина.
- 3 червня Кирил Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
- У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.
- За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
- Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.