В МВС заявили, що нова посада Ценова – не підвищення, а складніша робота

У Міністерстві внутрішніх справ кажуть, що для Дмитра Ценова, який звільнився з посади начальника поліції Київщини у зв'язку з убивством хлопчика і став главою поліції ООС, це – "однозначно не підвищення".

Про це в ефірі програми "Нині вже" на "Громадському" розповів радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

"Я не знаю жодного начальника обласного управління поліції, який вважав би це підвищенням", - наголосив він.

За його словами, зона ООС - це понад 400 км лінії розмежування, на якій відбуваються нестандартні для Києва процеси, такі як оперативне реагування внаслідок обстрілів.

"Треба йти в сіру зону. Це складніша робота. Це однозначно не підвищення", - підкреслює Варченко.

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