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В МВС заявили, що нова посада Ценова – не підвищення, а складніша робота

Четвер, 6 червня 2019, 22:40

У Міністерстві внутрішніх справ кажуть, що для Дмитра Ценова, який звільнився з посади начальника поліції Київщини у зв'язку з убивством хлопчика і став главою поліції ООС, це – "однозначно не підвищення".

Про це в ефірі програми "Нині вже" на "Громадському" розповів радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

"Я не знаю жодного начальника обласного управління поліції, який вважав би це підвищенням", - наголосив він.

За його словами, зона ООС - це понад 400 км лінії розмежування, на якій відбуваються нестандартні для Києва процеси, такі як оперативне реагування внаслідок обстрілів.

"Треба йти в сіру зону. Це складніша робота. Це однозначно не підвищення", - підкреслює Варченко.

Читайте більше: Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні

Нагадаємо:

  • Ценов сам попросив направити його в зону проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.
  • 5 червня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Ценов несе політичну відповідальність за дії своїх підлеглих, в результаті яких загинула п'ятирічна дитина в Переяславі-Хмельницькому і його відправлять на Донбас.
  • Також Аваков заявив, що не має наміру йти у відставку, але не знімає з себе політичної відповідальності.
  • 4 червня у великих містах України біля управлінь поліції пройшли масові пікети з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
  • Ситуація в суспільстві загострилася після трагедії в Пересяслав-Хмельницькому на Київщині, де від пострілу загинула 5-річна дитина.
  • 3 червня Кирил Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. 
  • За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.

"Українська правда" у Threads

Теми: МВСООСполіціяскандал
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