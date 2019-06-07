Український легкоатлет переміг на етапі "Діамантової ліги"
Український стрибун у висоту Богдан Бондаренко став першим на 4 етапі легкоатлетичної "Діамантової ліги". На змаганнях у Римі він повторив кращий результат сезону у світі - 2,31 м.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Головні конкуренти - Майд Еддін Газаль з Єгипту та білорус Максим Недосєков - показали резульат 2,28 м.
Зазначається, що Богдан здобув першу за три роки перемогу на великих змаганнях.
Ще один український стрибун у висоту Андрій Проценко став сьомим, подолавши висоту 2.22 м.
У стрибках у довжину українка Марина Бех-Романчук посіла 5-е місце з результатом 6.64 м. На дистанції 400 м з бар'єрами Анна Рижикова фінішувала 6-ю з часом 55.64.
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