Адвокат: Бекіров близько 12 годин чекав засідання без їжі та меддопомоги

Підконтрольний РФ Київський райсуд Сімферополя виніс окрему постанову щодо неналежного поводження співробітників Федеральної служби виконання покарань із кримськотатарським активістом Едемом Бекіровим, якого звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що суддя Антон Цикуренко направив постанову до прокуратури для перевірки і реагування на той факт, що Бекіров більше 12 годин провів в очікуванні засідання без їжі та медичної допомоги.

"Суд з'ясував, що Бекірова вивели з камери о 7 ранку і до пізнього вечора у нього ні крихти в роті не було. Це при тому, що у нього цукровий діабет і за рекомендацією лікаря він повинен приймати їжу кожні три години. Наслідки можуть бути найсумніші - аж до діабетичної коми", - підкреслив адвокат Олексій Ладін.

Суд допитав начальника конвою з цього приводу.

"Співробітник ФСВП заявив, що сухпайок Бекірову не передбачений, "тому що возити недалеко", а за внутрішнім наказом конвоїр не має права передавати підсудному ні продукти харчування, ні воду, видану туристичною компанією", - йдеться у повідомленні.

"Також ми клопотали про виклик швидкої допомоги. У відповідь суддя запитав Бекірова, чи потрібна йому медична допомога.

Але так як мій підзахисний раніше заявив, що має намір бойкотувати судові засідання і не буде відповідати ні на які питання, в швидкій допомозі суддя йому відмовив", - розповів адвокат.

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