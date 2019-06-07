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Адвокат: Бекіров близько 12 годин чекав засідання без їжі та меддопомоги

П'ятниця, 7 червня 2019, 04:20

Підконтрольний РФ Київський райсуд Сімферополя виніс окрему постанову щодо неналежного поводження співробітників Федеральної служби виконання покарань із кримськотатарським активістом Едемом Бекіровим, якого звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що суддя Антон Цикуренко направив постанову до прокуратури для перевірки і реагування на той факт, що Бекіров більше 12 годин провів в очікуванні засідання без їжі та медичної допомоги. 

"Суд з'ясував, що Бекірова вивели з камери о 7 ранку і до пізнього вечора у нього ні крихти в роті не було. Це при тому, що у нього цукровий діабет і за рекомендацією лікаря він повинен приймати їжу кожні три години. Наслідки можуть бути найсумніші - аж до діабетичної коми", - підкреслив адвокат Олексій Ладін.

Суд допитав начальника конвою з цього приводу. 

"Співробітник ФСВП заявив, що сухпайок Бекірову не передбачений, "тому що возити недалеко", а за внутрішнім наказом конвоїр не має права передавати підсудному ні продукти харчування, ні воду, видану туристичною компанією", - йдеться у повідомленні.

"Також ми клопотали про виклик швидкої допомоги. У відповідь суддя запитав Бекірова, чи потрібна йому медична допомога.

Але так як мій підзахисний раніше заявив, що має намір бойкотувати судові засідання і не буде відповідати ні на які питання, в швидкій допомозі суддя йому відмовив", - розповів адвокат.

Нагадаємо:

  • "Суд" у Криму на 2 місяці продовжив арешт Бекірову. Він залишиться під арештом до 12 серпня 2019 року.
  • Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий. Бекіров сказав адвокату: "Мені треба вийти, бо помру".
  • Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
  • Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
  • У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татариРосіясуд
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