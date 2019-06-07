Діти, матір яких арештували в Грузії, повернулися в Україну

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П'ятниця, 7 червня 2019, 10:30

Десятеро дітей родини Сусляків з Хмельниччини, матір яких арештували у Грузії за підозрою у торгівлі людьми, в ніч на 7 червня повернулися в Україну.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Діти прилетіли президентським літаком і в супроводі уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби.

 
Фото АП

Відзначається, що малюки тривалий час перебували у переїздах територією Грузії та Росії і їм необхідна тривала реабілітація. 

"Треба з’ясувати, за яких обставин вони перебували з мамою без належного супроводу. Тому що з Росії, де вони просили притулку, їх попросили поїхати", – зазначив Кулеба.

 
Фото АП

Він додав, що однією з основних перешкод для повернення дітей в Україну була підозра, що їхні батьки мають намір їх продати.

Зокрема, правоохоронців насторожило те, що семеро з десяти дітей були народжені сурогатними матерями протягом одного року.

"Це треба перевірити на території України – яким чином усе відбувалося, за який кошт і так далі. Треба багато чого з’ясувати і на території України, і на території Грузії. Ми не знаємо, що відбувалося в Росії, там загинула одна дитина. Ні у грузинської, ні в української сторони немає можливості провести ексгумацію. Але батьки надали всі документи стосовно поховання цієї дитини", – сказав Кулеба.

Він наголосив, що діти з родини Сусляків мають проживати з бабусями в одній сім’ї, щоб вони не почувалися розділеними.

"Наше завдання об’єднати їх у родині та надавати реабілітацію. Бо діти у важкому психічному стані, а їхній фізичний стан треба перевіряти", – підкреслив уповноважений президента.

До Хмельницької області діти вирушать вранці 7 червня.

Нагадаємо:

  • Юлію та Юрія Сусляків підозрюють у торгівлі дітьми.
  • Жінку затримали у Грузії, коли вона з десятьма нащадками хотіла виїхати до окупованої Росією Абхазії.
  • Засідання суду у справі затриманої громадянки України відбудеться 20 червня.
  • 6 червня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в Росії не зрозуміли ідеї Зеленського і що вони мають умову для зустрічі з Путіним.

Українська правда

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Теми: діти Грузія


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