Діти, матір яких арештували в Грузії, повернулися в Україну

Десятеро дітей родини Сусляків з Хмельниччини, матір яких арештували у Грузії за підозрою у торгівлі людьми, в ніч на 7 червня повернулися в Україну.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Діти прилетіли президентським літаком і в супроводі уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби.

Фото АП

Відзначається, що малюки тривалий час перебували у переїздах територією Грузії та Росії і їм необхідна тривала реабілітація.

"Треба з’ясувати, за яких обставин вони перебували з мамою без належного супроводу. Тому що з Росії, де вони просили притулку, їх попросили поїхати", – зазначив Кулеба.

Фото АП

Він додав, що однією з основних перешкод для повернення дітей в Україну була підозра, що їхні батьки мають намір їх продати.

Зокрема, правоохоронців насторожило те, що семеро з десяти дітей були народжені сурогатними матерями протягом одного року.

"Це треба перевірити на території України – яким чином усе відбувалося, за який кошт і так далі. Треба багато чого з’ясувати і на території України, і на території Грузії. Ми не знаємо, що відбувалося в Росії, там загинула одна дитина. Ні у грузинської, ні в української сторони немає можливості провести ексгумацію. Але батьки надали всі документи стосовно поховання цієї дитини", – сказав Кулеба.

Він наголосив, що діти з родини Сусляків мають проживати з бабусями в одній сім’ї, щоб вони не почувалися розділеними.

"Наше завдання об’єднати їх у родині та надавати реабілітацію. Бо діти у важкому психічному стані, а їхній фізичний стан треба перевіряти", – підкреслив уповноважений президента.

Вдома "навіть дим солодкий". Ці слова Лесі Українки підтверджують важливість домашнього вогнища для 10 українських дітей, які цієї ночі повернулися з Грузії. Вони - вдома. А ми працюємо задля якнайшвидшого повернення додому їхньої матері. pic.twitter.com/JfuA6LhRU6 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 7 червня 2019 р.

До Хмельницької області діти вирушать вранці 7 червня.

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