Представник Зеленського в КС: Факт відсутності коаліції не треба доводити

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П'ятниця, 7 червня 2019, 11:18

Представник президента Володимира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що факт відсутності коаліції "Європейська Україна" у Верховній Раді був загальновідомим після виходу з її складу низки парламентських фракцій і він навіть не потребує доказування.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, президент своїм указом про дострокове припинення повноважень парламенту констатував загальновідомий факт відсутності коаліції.

"З моменту, коли з коаліції "Європейська Україна" вийшли спочатку фракція Радикальної партії України, потім "Батьківщини", потім "Самопоміч", сумарний кількісний склад народних депутатів, які залишилися в "Блоці Петра Порошенко" і "Народному фронті", не перевищував мінімально необхідну кількість, яке дозволяє говорити про існування коаліції ", - сказав він.

Веніславський зазначив, що якщо підсумувати кількісний склад фракцій БПП і "Народного фронту", то ніяк не виходить 226 депутатів.

Він підтвердив, що 5 червня глава адміністрації президента Андрій Богдан звернувся до голови Верховної Ради Андрію Парубію, щоб отримати офіційне підтвердження кількості народних депутатів у фракціях БПП і "Народного фронту", яке зазначено на сайті парламенту.

"Ми це знаємо, але хочемо отримати для суду офіційне документальне підтвердження, завірене належним чином керівництвом Верховної Ради, про те, що дійсно в складі БПП є всього-на-всього 129 народних депутатів, а в складі "Народного фронту" - 80", - пояснив він.

Повідомляється, що, говорячи про аргументи, що членами коаліції можуть бути і позафракційні депутати, Веніславський нагадав, що в статті 83 Конституції України сказано, що у парламенті за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій.

"Тобто суб'єктами формування коаліції є фракції, а не окремі депутати. Є рішення Конституційного суду від 2010 року про те, що членами коаліції можуть бути окремі народні депутати, але то рішення КС було винесено в інших правових реаліях, діяло інше правове регулювання, в тому числі закон про регламент Верховної Ради", - сказав представник Зеленського в КС.

Він додав, що наразі цього регулювання немає, і ми виходимо з того, що коаліція відсутня в зв'язку з тим, що її кількісний склад менше, ніж мінімально визначений Конституцією.

Нагадаємо:

  • Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що переконаний в конституційності указу Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів парламенту.
  • Президент Володимир Зеленський після вступу на посаду розпустив Верховну Ражу 8 скликання під приводом відсутності коаліції та призначив дострокові вибори на 21 липня, хоча керівництво парламенту запевняло, що немає підстав для розпуску.
  • Попри розпуск і передвиборчу кампанію, Верховна Рада продовжує працювати.

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Теми: КС коаліція Верховна Рада


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