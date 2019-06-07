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В Україні збережеться спека до 30 градусів, але з проблисками дощу

П'ятниця, 7 червня 2019, 15:44

У суботу та неділю по всій країні прогнозують нестійку погоду, в більшості областей збережеться температура до 30 градусів тепла вдень і вологе повітря.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр, пише "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що 8 червня короткочасні дощі і грози очікуються вдень у більшості західних, центральних регіонах.

 

Крім того в Одеській, Сумській та Харківській областях місцями град і шквали 15-20 м/с, лише в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях без істотних опадів. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.

"Температура вночі в суботу 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 26-31°, в західних областях 23-28°", - йдеться в повідомленні.

Синоптики додали, що в Києві 8 червня місцями пройде короткочасний дощ і гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

У неділю в Україні крім східних областей, місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.

 

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 26-31°, на Прикарпатті 22-25°.

У Києві 9 червня місцями короткочасний дощ і гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаУкраїна
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