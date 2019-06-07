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Новини 7 червня: Україна у півфіналі чемпіонату світу, а Бойко і Медведчук у Росії

П'ятниця, 7 червня 2019, 21:22

Україна пробилася до півфіналу чемпіонату світу з футболу, Медведчук і Бойко знову літали в РФ на "переговори", а Луценко відкрив кілька справ за пропозиції по Донбасу, про які говорив Кучма, — новини, що були актуальні 7 червня.

Про футбол

Молодіжна збірна України з футболу зіграє у півфіналі Чемпіонату світу — у чвертьфіналі українці здолали команду з Колумбії.

Про вибори до Ради

"Я втомився бути гравцем чужої збірної", — Гройсман заявив, що веде до Ради партію "Українська стратегія Гройсмана". А ще прем‘єр каже, що до нього приєднається частина депутатів "Народного фронту" та декілька чинних міністрів — зокрема, Лілія Гриневич, Євген Нищук та Павло Петренко.

"Ми йдемо на вибори разом, щоб відновити мир, економіку і повернути людям достаток", — партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй справам" вирішили об‘єднатися для участі у виборах до Ради.

Про Бойка і Медведчука

Кум Путіна Медведчук та депутат Бойко знову полетіли до Росії — кажуть, російський президент пообіцяв Україні 25% знижки на газ при прямих поставках.

Про справу вбивства п’ятирічного Кирила Тлявова

З’явилися нові деталі справи вбивства п‘ятирічного Кирила із Переяслав-Хмельницького — очільник Нацполіції каже, що один із підозрюваних у злочині тричі уникав ротації на Донбас.

Про генпрокуратуру та заяви Кучми

Генпрокуратура відкрила провадження про державну зраду, підготовку до фінансування терористів і підготовку до перешкоджання українській армії після пропозиції Кучми заборонити українським військовим стріляти на Донбасі у відповідь.

Про колишнього очільника господарського суду

Колишній очільник Вищого господарського суду Татьков повернув собі статус судді, а з частини елітного майна його близького оточення зняли арешт — рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Про Зеленського

Зеленський каже, що ескалація на Донбасі відбувається через те, що "Росія втратила контроль над найманцями" — президент додав, що "Збройні сили відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації".

Українська правда
Теми: футболБойкоМедведчукРосія
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