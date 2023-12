Доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера пов'язує Костянтина Килимника із спецслужбами Росії, але не згадує, що він був інформатором Держдепу - заявляє розслідувач Джон Соломон, закидаючи слідству щодо Росії вибірковість.

Про це пише Голос Америки.

Російсько-український політичний консультант, у минулому багаторічний колега Пола Манафорта, Костянтин Килимник, якого звіт незалежного прокурора США пов'язав виключно із спецслужбами Росії, у минулому виступав цінним джерелом інформації для Державного департаменту США щодо подій в Україні і високо цінувався американськими дипломатами.

If the goal of the Mueller report was transparency, then why did it fail to disclose Konstantin Kilimnic’s State Department assistance and only focus on his Russia ties? https://t.co/eEmun5COUZ — John Solomon (@jsolomonReports) 7 червня 2019 р.

Про це Джон Соломон написав у виданні The Hill, кажучи, що ознайомився з сотнями урядових документів.

У статті щодо Килиминка Соломон відзначає, що той ще у травні 2016-го року під час візиту до США представив план вирішення ситуації на Донбасі Адміністрації Обами.

Соломон звертає увагу, що цей контакт Килимника з Адміністрацією Обами не викликав у слідчих запитань, хоча представлення варіанту того ж плану вже виборчій кампанії Трампа пізніше стало об'єктом особливої уваги ЗМІ США та незалежного прокурора Мюллера, який поставився до цієї події, як підозрілої.

"Тож той факт, що Килимник передав мирний план виборчому штабу Трампа у серпні 2016-го року привернув увагу Мюллера, як потенційно підозрілий, а от те, що ще раніше його отримала Адміністрація Обами - не згадується. Таке у світі розвідки могли б назвати "обман шляхом незгадування", - пише Соломон.

Як відзначає Соломон, Килимник часто проводив зустрічі з дипломатами політичного відділу Посольства США в Україні, інколи декілька разів на тиждень. Килимник інформував посольство про Януковича та його оточення. Дипломати Александр Касаноф та Ерик Шульц вважали Килмника настільки цінним, що не вказували його ім'я у посольських звітах, побоюючись, що йому може бути завдано шкоди, якщо звіти потраплять до WikiLeaks, йдеться в статті.

У звіті Мюллера, виданому за результатами слідства, зазначається, що Килимник пов'язаний з російською розвідкою, а інформація про його контакти з урядом США відсутня, пише Соломон.

Соломон зауважує, що той факт, що цю інформацію не було включено до остаточного звіту спецпрокрора, створює невірний портрет Килмника. "Що ще оминає звіт?" – запитує Соломон.

Соломон вважає, що відсутність інформації у звіті незалежного прокурора США Мюллера щодо контактів Килимника із урядом США до обрання Трампа, дає підстави поставити запитання щодо об'єктивності та незаангажованості слідства.

Матеріал Соломона із захватом сприйняли прихильники президента Трампа та він сам. Публікація з`явилася на тлі зусиль Демократичної партії США щодо повторного перегляду матеріалів слідства щодо втручання Росії та підтримки ідеї імпічменту Трампа серед демократів.

"Джон Соломон: Фактичні помилки, відсутність важливої інформації у доповіді Мюллера вказують на те, що вона цілком упереджена проти Трампа", - твітує Дональд Трамп.

John Solomon: Factual errors and major omissions in the Mueller Report show that it is totally biased against Trump. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 червня 2019 р.

На те, що Килимник виступав джерелом уряду США, раніше звертали увагу журналісти The New York Times, Politico.

Окремі коментатори відзначають, що інформація, про яку повідомляє Соломон, не була таємницею і раніше, а її частина була включена до доповіді Роберта Мюллера.

"Це було майже цілком озвучено у доступних громадськості судових документах та у доповіді Мюллера. Суддя у справі Манафорта не вважав це релевантним до питання зв'язків Килимника з Росією", - твітує журналіст видання Politico Кайл Чейні.

This was almost entirely aired in publicly available court filings and Mueller's report. Judge in Manafort case didn't view it as relevant to Kilimnik's ties to Russia. https://t.co/CTUKFHqcsx — Kyle Cheney (@kyledcheney) 7 червня 2019 р.

Джон Соломон відомий розслідуваннями, пов'язаними із слідством у США щодо втручання Росії, в яких привертав увагу до ознак упередженості у роботі слідчих. Критики характеризують Соломона як лобіста. Між тим його публікації неодноразово містили факти та документи, пов'язані із слідством щодо втручання Росії та ін.

Із Соломоном раніше спілкувався генпрокурор України Юрій Луценко, голова САП Холодницький. Українські чиновники відповідали на питання Соломона про обставини справи Манафорта, пов'язані з Україною, розслідування щодо компанії "Бурісма" та ін.

Окремі фрагменти матеріалів Джона Соломона щодо України, на думку оглядачів, містили неточності, представляли події в Україні не у всій повноті, або ж вибірково. Низка журналістів, оглядачів у США закидали Соломону політичну ангажованість щодо його публікацій, які стосувались посла США в Україні Марії Йованович, народного депутата Сергія Лещенка, буцімто тиску посольства США в Україні на ГПУ та ін.

