Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рятувальники попереджають про грози, град і шквали

Субота, 8 червня 2019, 10:03
Рятувальники попереджають про грози, град і шквали

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози і шквали в Україні у суботу.

"За даними Укргідрометцентру, 8 червня на більшій частині території країни грози, вдень у західних, центральних, Одеській, Сумській та Харківській областях подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні на сайті ДСНС.

 

Рятувальники також попереджають, що впродовж 8 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1,0 м.

"При сильних зливах на малих водотоках можливе різке швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води, формування значного мiсцевого та схилового стоку", - зазначили в держслужбі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
погода
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Німеччина розпочне кампанію, аби запобігти смертям через теплові удари
Останні новини
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
Усі новини...
Реклама: