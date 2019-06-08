Рятувальники попереджають про грози, град і шквали

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Субота, 8 червня 2019, 10:03

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози і шквали в Україні у суботу.

"За даними Укргідрометцентру, 8 червня на більшій частині території країни грози, вдень у західних, центральних, Одеській, Сумській та Харківській областях подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні на сайті ДСНС.

 

Рятувальники також попереджають, що впродовж 8 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1,0 м.

"При сильних зливах на малих водотоках можливе різке швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води, формування значного мiсцевого та схилового стоку", - зазначили в держслужбі.

Українська правда

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Теми: погода ДСНС


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