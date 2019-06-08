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Представник Гройсмана у Раді піде на вибори у команді Смешка

Субота, 8 червня 2019, 19:05

Представник Кабінету міністрів у парламенті, нардеп від БПП Вадим Денисенко заявив, що для участі у позачергових парламентських виборах приєднався до команди Ігоря Смешка "Сила і честь".

Про це Денисенко повідомив 8 червня на своїй сторінці у Facebook. 

За даними Української правди, у списку Смешка Денисенко отримав 15 номер.

"Приєднався до команди Ігоря Смешка, вдячний всім, хто запросив мене до команди патріотів і професіоналів. ... Перед нами є два глобальних виклики: можливість реваншу і загроза нової хвилі популізму. Вважаю, що єдина сила, яка може не допустити скочування держави до реваншу чи популізму - це саме "Сила і честь", - заявив Денисенко. 

Він також заперечив будь-який зв'язок команди "Сила і честь" з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком: "Як ви собі уявляєте, щоб я був в команді людей, які підтримують Медведчука? Це фейк!", заявив Денисенко. 

Пізніше прес-секретар Гройсмана Василь Рябчук повідомив, що з цієї середи Денисенко більше не є представником Кабінету міністрів у парламенті.

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Нагадаємо, 

  • Дострокові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року. 
  • На з'їзді партії Ігоря Смешка "Сила і честь" у суботу стало відомо, що до першої трійки списку увійшли, крім самого Смешка, нардеп від "Самопомочі" Олена Сотник та глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
  • Окрім того, до списку Смешка увійшов екс-начальник Генштабу ЗСУ, якого звинуватили в держзраді, Володимир Замана. 

Українська правда

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Теми: вибориБППКабінет міністрівГройсман
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