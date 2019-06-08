РФ: журналіста зі струсом мозку після затримання виписали і повезли в суд

Російського журналіста "Медузи" Івана Голунова терміново виписали з лікарні, куди він потрапив після затримання і струсу мозку, і доставили в суд для розгляду клопотання про його арешт.

Про це повідомляє "Новая газета".

Відзначається, що Голунова доставили в Нікулінський суд Москви, куди надійшло клопотання слідчого про укладення журналіста під варту.

"Слідчий викликав в суд адвоката за призначенням. У суді втратили ордер адвоката Ольги Дінзе, через що їй не дають ознайомитися з матеріалами справи", - повідомив глава міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков.

Згодом 8 червня Нікулінський райсуд Москви відправив Голунова під домашній арешт на два місяці. Суд також заборонив Голунову користуватися засобами зв'язку і спілкуватися з іншими фігурантами справи.

Про домашній арешт просив захист журналіста. Слідство і прокуратура клопотали про взяття Голунова під варту.

Реакция людей у суда после объявления о домашнем аресте pic.twitter.com/6195nxmfYr — Meduza (@meduzaproject) 8 червня 2019 р.

Раніше головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов повідомив, що в лікарні Голунов пройшов томографію грудної клітки і голови, лікарі оглянули черевну порожнину.

"Виявлено гематоми, садна, забиті місця м'яких тканин тіла. Виявилося, що йому необхідно зробити щеплення від правця", - повідомив Венедиктов.

"Лікарі бригади швидкої допомоги, який привіз Голунова в лікарню, повідомили, що виявили у журналіста підозри на струс мозку і закриту черепно-мозкову травму. Його адвокат Дмитро Джулай відзначав, що Голунов ледве тримався на стільці і не розумів, що відбувається", - пише НГ.

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