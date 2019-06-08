У "Голосі" Вакарчука розповіли про "донорів" та відбір кандидатів у список

За виборчий список партії "Голос" голосував номінаціононний комітет з семи членів команди: на 226 місць в списку прендовала 1000 чоловік.

Про це повідомила глава виборчого штабу "Голосу" Юлія Клименко, пише LIGA.net.

За словами Клименко, балотуватися від "Голосу" по мажоритарних округах хотіли 300 осіб.

"У підсумку відібрали 70, щодо яких немає репутаційних питань. Якщо журналісти нададуть факти, що хто-небудь з наших висуванців у списку або по мажоритарці мають з цим проблеми, ми на це відреагуємо", - заявила вона.

За словами Клименко, у партії є 45 донорів, яких вони збираються представляти "по одному" протягом виборчої кампанії.

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