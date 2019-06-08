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У "Голосі" Вакарчука розповіли про "донорів" та відбір кандидатів у список

Субота, 8 червня 2019, 22:47

За виборчий список партії "Голос" голосував номінаціононний комітет з семи членів команди: на 226 місць в списку прендовала 1000 чоловік.

Про це повідомила глава виборчого штабу "Голосу" Юлія Клименко, пише LIGA.net.

За словами Клименко, балотуватися від "Голосу" по мажоритарних округах хотіли 300 осіб.

"У підсумку відібрали 70, щодо яких немає репутаційних питань. Якщо журналісти нададуть факти, що хто-небудь з наших висуванців у списку або по мажоритарці мають з цим проблеми, ми на це відреагуємо", - заявила вона.

За словами Клименко, у партії є 45 донорів, яких вони збираються представляти "по одному" протягом виборчої кампанії.

Нагадаємо, 

  • Дострокові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року. 
  • 6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду. 
  • У "Голосі" заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.
  • Вакарчук заявив, що сам очолить список партії "Голос", а от інші люди в ньому приємно здивують.
  • Лідер партії "Голос" заявив, що його партія не візьме "жодної копійки" від олігархів.
  • 8 червня Вакарчук оприлюднив першу двадцятку списку партії для участі у дострокових парламентських виборах.  

Теми: вибориВакарчук
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