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"Карпати" залишаються у Прем'єр-лізі, "Колос" із села на Київщині буде грати в УПЛ

Субота, 8 червня 2019, 23:33

Львівські "Карпати" зуміли залишитися у Прем'єр-лізі на наступний сезон: у матчах плей-офф за право грати в УПЛ "Карпати" за сумою двох матчів здолали луцьку "Волинь".

Після нічиєї 0:0 у першому матчі "Карпати" перемогли "Волинь" з рахунком 3:1.

На гол Дениса Кожанова ще у першому таймі "Карпати" відповіли трьома влучними ударами Дмитра Кльоца, Крістіана Понде та Дмитра Мірошниченка.

Втратив прописку в УПЛ одеський "Чорноморець": після нічиєї 0:0 з командою "Колос" із села Ковалівка Київської області одесити у матчі-відповідь поступилися з рахунком 0:2.

Обидва голи "Колос" забив з пенальті на 57-й та 63-й хвилині. Причому один 11-метровий удар гравці з Ковалівки не реалізували на старті матчу.

Микола Аврамчук, для УП
Теми: спортфутбол
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