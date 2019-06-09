У Палаті представників США проведуть слухання щодо звіту Мюллера
Найближчим часом у Комітеті з питань розвідки та Юридичному комітеті пройдуть слухання щодо звіту спецпрокурора Мюллера про підсумки розслідування втручання РФ в американські президентські вибори 2016 року.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Зазначається, що слухання у Юридичному комітеті пройдуть у понеділок, але сам Мюллер, який встиг подати у відставку з посади спецпрокурора, не братиме у них участі.
У середу в Комітеті з питань розвідки пройдуть слухання "Уроки звіту Мюллера". У центрі уваги будуть висновки контррозвідки, зроблені на основі звіту спецпрокурора.
Ні Мюллер, ні колишні члени його команди у цих слуханнях також участі не братимуть. Замість них свідчити будуть колишні співробітники Федерального бюро розслідувань Роберт Андерсон і Стефані Дуглас.
Нагадаємо:
- 22 березня Мюллер передав генпрокурору США Вільяму Барру копію свого конфіденційного звіту щодо російського розслідування.
- Через два дні Барр опублікував лист на чотирьох сторінках, в якому говорилося, що розслідування не встановило, що між членами виборчої кампанії президента США Дональда Трампа і РФ була змова.
- 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора.
- За підсумками розслідування, проведеного Мюллером, ані президент США Дональд Трамп, ані будь-хто з його помічників не вступали у змову і не координували втручання Росії у вибори 2016 року.
- Впливові демократи-законодавці США заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.
- Так у Демократичній партії США відреагували на виступ спецпрокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки роботи слідства щодо втручання РФ та оголосив про свою відставку.
- Мюллер пояснив, чому у його доповіді не містилося звинувачення Трампа у правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом США. За його словами, висунути президенту звинувачення не дозволяють правила Мін'юсту США.
- Він додав, що Конституція "вимагає іншого процесу, ніж діє в системі кримінального правосуддя, щоб офіційно звинуватити президента в порушеннях". За його словами, у такому випадку рішення має ухвалювати Конгрес через процедуру імпічменту.
- Мюллер також зазначив, що його відомство виявило "недостатньо доказів", щоб звинуватити кампанію Трампа в змові з Росією з метою зміни результатів виборів.
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