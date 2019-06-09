У Палаті представників США проведуть слухання щодо звіту Мюллера

Найближчим часом у Комітеті з питань розвідки та Юридичному комітеті пройдуть слухання щодо звіту спецпрокурора Мюллера про підсумки розслідування втручання РФ в американські президентські вибори 2016 року.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що слухання у Юридичному комітеті пройдуть у понеділок, але сам Мюллер, який встиг подати у відставку з посади спецпрокурора, не братиме у них участі.

У середу в Комітеті з питань розвідки пройдуть слухання "Уроки звіту Мюллера". У центрі уваги будуть висновки контррозвідки, зроблені на основі звіту спецпрокурора.

Ні Мюллер, ні колишні члени його команди у цих слуханнях також участі не братимуть. Замість них свідчити будуть колишні співробітники Федерального бюро розслідувань Роберт Андерсон і Стефані Дуглас.

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