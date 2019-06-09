У Казахстані розпочались позачергові президентські вибори
Неділя, 9 червня 2019, 06:56
У Казахстані у неділю о 7:00 за місцевим часом (4:00 за Києвом) відкрились виборчі дільниці позачергових виборів президента країни.
Про це повідомляє DW.
На посаду президента претендують 7 кандидатів: в.о. глави держави Касим-Жомарт Токаєв, депутати Данія Еспаєва та Жамбил Ахметбеков, опозиційний політик Аміржан Косанов, письменник Садибек Тугел, представник профсоюзів Амангельди Тасхіпов та представник агросектору Толеутай Рахімбеков.
Якщо у першому турі жоден із кандидатів не набере більше 50% голосів, то буде призначений другий тур. У ньому візьмуть два кандидати, які набрали найбільше голосів.
Нагадаємо:
- 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про складання повноважень глави держави.
- 78-річний Назарбаєв після відставки очолить Раду безпеки Казахстану. У 2018 році в країні були прийняті зміни в законодавство, згідно з яким цей орган змінив статус із консультативного на конституційний. Цю посаду Назарбаєв зможе займати довічно.
- Назарбаєв очолював Казахстан беззмінно з 1990 року, до цього керував парламентом.
- Останнього разу він був переобраний на пост у 2015 році, набравши 97,75% голосів виборців.
- Термін його президентських повноважень закінчувався у квітні 2020 року.
- Тимчаосвим президентом став спікер верхньої палати парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.