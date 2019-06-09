У Казахстані розпочались позачергові президентські вибори

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Неділя, 9 червня 2019, 06:56

У Казахстані у неділю о 7:00 за місцевим часом (4:00 за Києвом) відкрились виборчі дільниці позачергових виборів президента країни.

Про це повідомляє DW.

На посаду президента претендують 7 кандидатів: в.о. глави держави Касим-Жомарт Токаєв, депутати Данія Еспаєва та Жамбил Ахметбеков, опозиційний політик Аміржан Косанов, письменник Садибек Тугел, представник профсоюзів Амангельди Тасхіпов та представник агросектору Толеутай Рахімбеков.

Якщо у першому турі жоден із кандидатів не набере більше 50% голосів, то буде призначений другий тур. У ньому візьмуть два кандидати, які набрали найбільше голосів.

Нагадаємо:

  • 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про складання повноважень глави держави.
  • 78-річний Назарбаєв після відставки очолить Раду безпеки Казахстану. У 2018 році в країні були прийняті зміни в законодавство, згідно з яким цей орган змінив статус із консультативного на конституційний. Цю посаду Назарбаєв зможе займати довічно.
  • Назарбаєв очолював Казахстан беззмінно з 1990 року, до цього керував парламентом.
  • Останнього разу він був переобраний на пост у 2015 році, набравши 97,75% голосів виборців.
  • Термін його президентських повноважень закінчувався у квітні 2020 року.
  • Тимчаосвим президентом став спікер верхньої палати парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

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Теми: Казахстан вибори


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