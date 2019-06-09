У Казахстані розпочались позачергові президентські вибори

У Казахстані у неділю о 7:00 за місцевим часом (4:00 за Києвом) відкрились виборчі дільниці позачергових виборів президента країни.

Про це повідомляє DW.

На посаду президента претендують 7 кандидатів: в.о. глави держави Касим-Жомарт Токаєв, депутати Данія Еспаєва та Жамбил Ахметбеков, опозиційний політик Аміржан Косанов, письменник Садибек Тугел, представник профсоюзів Амангельди Тасхіпов та представник агросектору Толеутай Рахімбеков.

Якщо у першому турі жоден із кандидатів не набере більше 50% голосів, то буде призначений другий тур. У ньому візьмуть два кандидати, які набрали найбільше голосів.

Нагадаємо: