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ООС: Бойовики били з мінометів, БМП, танка і гранатометів, 1 поранений

Неділя, 9 червня 2019, 07:35
ООС: Бойовики били з мінометів, БМП, танка і гранатометів, 1 поранений

Минулої доби бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, з них 7 разів - із застосуванням 122 мм артилерії, мінометів 120 та 82 мм та озброєння танку. 1 український військовий отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 16 разів обстріляли позиції ОС: Водяне - з артилерійських систем калібру 122 мм, озброєння танку та БМП, гранатометів різних систем, кулеметів, стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав бойових травм. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 8 червня одного окупанта було знищено та ще 2 поранено", - наголосили у прес-центрі.

Від початку поточної доби окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил три рази. Два рази  - в районі Верхньоторецького (з мінометів) та Павлопіль (станковий протитанковий гранатомет та крупнокаліберні кулемети), ще один раз - обстріляли Новолуганське (міномети калібру 120 мм).

Українська правда

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Теми: ООСДонбас
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