Саакашвілі тепер питає людей, чи об’єднуватися з Гриценком
Неділя, 9 червня 2019, 09:47
Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі питає прихильників у Facebook про їхнє ставлення до можливого об’єднання партії з партією Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" на дострокових виборах до ВР.
Про це він написав у суботу на своїй сторінці в соцмережі.
"Я не просто заради красного слівця сказав, що у нас все вирішуватимуть люди, а ми це ще й реально практикуємо. Тому я вже питав вас про пропозицію Віталія Кличка, а зараз питаю про пропозицію Анатолія Гриценка", - зазначив Саакашвілі.
Нагадаємо:
- У суботу лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко заявив, що розглядає можливість об'єднання з партією Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил" для спільної участі політсил на дострокових парламентських виборах.
- "Як Ви думаєте, створення спільної команди з РНС і наша спільна участь у виборах - на користь Україні?", - запитав Гриценко своїх читачів у Facebook.
- 8 червня Саакашвілі заявив, що партія "Рух нових сил" йде на вибори до Верховної Ради самостійно, щоб не "вибирати з різних сортів лайна".
- 4 червня мер Києва Віталій Кличко заявив, що піде зі своєю партією "Удар" на дострокові вибори Верховної Ради і запропонував екс-президенту Грузії та екс-губернатору Одещини Міхеілу Саакашвілі стати головою партії.
- У свою чергу Саакашвілі від пропозиції Кличка відмовився.
- Перед відмовою Саакашвілі запитував юзерів Facebook, чи йти йому на вибори з командою Кличка.
Українська правда