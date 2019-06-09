Саакашвілі тепер питає людей, чи об’єднуватися з Гриценком

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Неділя, 9 червня 2019, 09:47

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі питає прихильників у Facebook про їхнє ставлення до можливого об’єднання партії з партією Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" на дострокових виборах до ВР.

Про це він написав у суботу на своїй сторінці в соцмережі.

"Я не просто заради красного слівця сказав, що у нас все вирішуватимуть люди, а ми це ще й реально практикуємо. Тому я вже питав вас про пропозицію Віталія Кличка, а зараз питаю про пропозицію Анатолія Гриценка", - зазначив Саакашвілі.

Нагадаємо:

  • У суботу лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко заявив, що розглядає можливість об'єднання з партією Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил" для спільної участі політсил на дострокових парламентських виборах.
  • "Як Ви думаєте, створення спільної команди з РНС і наша спільна участь у виборах - на користь Україні?", - запитав Гриценко своїх читачів у Facebook.
  • 8 червня Саакашвілі заявив, що партія "Рух нових сил" йде на вибори до Верховної Ради самостійно, щоб не "вибирати з різних сортів лайна".
  • 4 червня мер Києва Віталій Кличко заявив, що піде зі своєю партією "Удар" на дострокові вибори Верховної Ради і запропонував екс-президенту Грузії та екс-губернатору Одещини Міхеілу Саакашвілі стати головою партії.
  • У свою чергу Саакашвілі від пропозиції Кличка відмовився
  • Перед відмовою Саакашвілі запитував юзерів Facebook, чи йти йому на вибори з командою Кличка.

Українська правда

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Теми: Саакашвілі Гриценко вибори Верховна Рада


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