Саакашвілі тепер питає людей, чи об’єднуватися з Гриценком

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі питає прихильників у Facebook про їхнє ставлення до можливого об’єднання партії з партією Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" на дострокових виборах до ВР.

Про це він написав у суботу на своїй сторінці в соцмережі.

"Я не просто заради красного слівця сказав, що у нас все вирішуватимуть люди, а ми це ще й реально практикуємо. Тому я вже питав вас про пропозицію Віталія Кличка, а зараз питаю про пропозицію Анатолія Гриценка", - зазначив Саакашвілі.

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